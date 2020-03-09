Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
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Не время влезать в долги. Правительство анонсировало сокращение заимствований по ОФЗ в связи с ситуацией на финансовых рынках

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