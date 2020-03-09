Финансы
ИнтерфаксМинфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
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Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании и штормовом ветре в конце недели
Ожидается штормовой ветер до 23 метров в секунду. Дневная температура воздуха составит 3–5 градусов.
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила обращение к подписчикам.
Экономика
В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой
Падение мировых цен на нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с РФ по поставкам сырья, заявил в понедельник премьер Белоруссии Сергей Румас.
Политика
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Хоккей
Малкин повторил достижение Овечкина по результативности в NHL
Экономика
Эксперт: Доллар взлетит к 80-85 рублям при закреплении нефти у $30
Обвал нефтяных котировок не несет ничего хорошего курсу рубля — доллар взлетит до 80-85 рублей, если цена нефти марки Brent закрепится в районе 30 долларов за баррель, прокомментировал РИА Новости заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.
Экономика
Минфин объяснил рост взносов для предпринимателей втрое выше инфляции
Получается, что страховые взносы для ИП на пенсионное и медицинское страхование в совокупности вырастут в 2,65 раза быстрее инфляции, которая прогнозируется Министерством экономики на уровне 4% на конец 2021 года.
Общество
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2019 года
США и Россия стали главными экспортерами оружия по итогам 2015-2019 годов.
Происшествия
Суд отправил подозреваемого в убийстве школьника под домашний арест
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест 14-летнего юношу, который подозревается в убийстве сверстника.
Финансы
Бумаги российских компаний на бирже в Лондоне обвалились на 9—26%
Бумаги российских компаний на Лондонской фондовой бирже открыли торги падением на 9—26%.
Энергетика
Акции Saudi Aramco на открытии упали на максимально допустимые 10%
Акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали в понедельник, 9 марта, на максимально допустимые 10%.
Хоккей
Вице-президент ИИХФ: был вариант с переносом ЧМ-2020 в Сочи, но он отпал
Вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола прокомментировал возможный перенос ЧМ-2020 из Швейцарии в Россию из-за угрозы коронавируса.
Политика
Диетологи сравнили рацион Путина, Трампа и Меркель
Специалисты Европейского медицинского института ожирения сравнили, что едят президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Confidencial.
Экономика
Бывший топ-менеджер российского «Ашана» заявил о коррупции в компании
Топ-менеджер «Ашана» и Жарков знакомы благодаря работе в Люксембурге: Реми с 2012 года возглавлял местное подразделение Auchan, а Жарков как глава представительства Crown Property Invest в России тесно сотрудничал с правительством премьер-министра Жан-Клодом Юнкером и наследным герцогом Люксембурга Гийомом.
Общество
Геймплейный трейлер Спауна в Mortal Kombat 11 появился в Сети
Interactive Entertainment совместно со студией разработчиков NetherRealm Studios представили геймплейный трейлер Спауна, который станет гостевым персонажем Mortal Kombat 11.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Энергетика
Цены на нефть могут снизиться до $20 за баррель
Эксперты утверждают, что цены на нефть упадут до $20 за баррель. К падению цен может привести нефтяная война между ОПЕК и Россией.
Экономика
Европейские биржи упали после обвала цен на нефть
Биржи в Европе показывают снижение на фоне обвала нефтяных котировок, который произошел после распада сделки ОПЕК.
Происшествия
Дочь Малафеева подозревают в наркоторговле
Появилась информация о подозрении в наркоторговле дочери бывшего футболиста "Зенита" Вячеслава Малофеева Ксении.
Космос
Астрологи предостерегли о «вороньем полнолунии» в ночь на 10 марта
В других источниках грядущее полнолуние называют «червячным» – в одном из старейших американских периодических изданий это объяснялось тем, что земля в марте становится теплой и влажной, в связи с чем из нее выползают черви.
Энергетика
Россия «выбила ножку стула» сланцевой нефти США
Американское издание Forbes расценило выход России из сделки по ОПЕК как попытку дестабилизировать сланцевую индустрию США.
Кино
Джим Керри может вернуться к образу Маски в «Космическом джеме 2»
Недавно появилась информация, что голливудский актер Джим Керри может вернуться к образу Маски в «Космическом джеме 2». Источник, связанный с созданием второй части фильма, говорит, что зрители снова смогут увидеть артиста в роли знаменитого комедийного персонажа Маска.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Происшествия
В Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке
Самолёт SSJ-100, который вылетел из Москвы в Ростов-на-Дону, готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево из-за сработавшего датчика неисправности.
Политика
Минфин Франции считает, что ЕС нужен план перезагрузки экономики в связи с коронавирусом
Европейские страны нуждаются в плане экономического стимулирования, который поможет преодолеть последствия распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Алсу пришла на праздничное шоу Валентина Юдашкина без мужа и детей
Алсу пришла на праздничное шоу Валентина Юдашкина, проходившее в Кремле, в джинсах-бойфрендах.
Финансы
Экономисты не видят ничего страшного в падении рубля
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН заявил, что ко вторнику ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется, рубль вырастет по отношению к доллару.
Энергетика
Падение рубля приведет к подорожанию товаров в РФ
В Госдуме ожидают роста стоимости цен на товары в связи с падением курса рубля, передает корреспондент ИА REGNUM 9 марта.
Общество
В Ухане закрыли 11 из 14 временных госпиталей
В китайском Ухане по причине выписки пациентов 11 из 14 временных госпиталей закрыли.
Общество