Финансы

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Читать в источнике
Комментировать269

Подробнее о событии

Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

РБК05:54

Минфин объявил о паузе в проведении аукционов из-за ситуации на рынке

РЕН ТВ03:01

Минфин отменит аукционы по размещению госдолга до успокоения рынка

Российская газета04:52

Минфин будет принимать решения о заимствованиях с учетом конъюнктуры

РИА Новости04:44

Минфин анонсировал паузу в заимствованиях через облигации федзайма

Московский Комсомолец03:16

Не время влезать в долги. Правительство анонсировало сокращение заимствований по ОФЗ в связи с ситуацией на финансовых рынках

Фонтанка.Ру05:14

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Интерфакс02:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 07:14, Ашберн

Комментарии

Общество

Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире

Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
РИА Новости 03:08
Экономика

Бумаги российских компаний рухнули на Лондонской бирже

Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%.
БИЗНЕС Online 05:14
Политика

В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17

В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
BFM.ru 05:19
Здоровье

Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы

Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.
ToDay News Ufa 06 марта в 08:40
Финансы

Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней

Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Деловое.ТВ 02:49
Политика

Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
РИА Новости вчера в 21:42
Энергетика

Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель

Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.
РБК вчера в 23:30
Здоровье

Единая система менеджмента качества появится во всех больницах России

Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрятся во всех медучреждениях России, а внутренние процессы в больницах будут оцифрованы с целью обеспечить пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь.
Народные новости вчера в 09:18
Энергетика

«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
РБК вчера в 04:05
Шоу-бизнес

Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы

Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Волга-Медиа вчера в 05:14
Общество

Авторы Mortal Kombat 11 представили геймплейный трейлер Спауна

NetherRealm Studios представила геймплейный трейлер Спауна, в котором авторы Mortal Kombat 11 показали основные приёмы, смертельный удар и фаталити нового бойца.
Игромания.ру 03:12
Энергетика

WSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России

Американская деловая газета The Wall Street Journal сообщила о том, что нефтяная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции РФ на мировом рынке.
News.ru 01:11
Экономика

За счёт чего Сербия может стать самой быстрорастущей экономикой Европы

Как ожидается, уже в 2020 году темпы роста ВВП балканской республики могут оказаться самыми высокими среди всех стран Европы.
RT на русском 07 марта в 01:00
Общество

В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек

Российская газета 04:35
Хоккей

«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Газета.Ru вчера в 12:43
Энергетика

Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%

В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
ФАН вчера в 22:24
Политика

Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского

Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Газета.Ru вчера в 06:32
Шоу-бизнес

Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном

Lenta.ru 05:31
Происшествия

Покушение совершено на премьер-министра Судана

Газета.Ru 04:51
Фигурное катание

Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров

Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Metaratings 07 марта в 13:25
Политика

Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины

2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Известия вчера в 16:11
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»

Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Lenta.ru 03:27
Происшествия

Россиянка в одних трусах попыталась поймать такси

Lenta.ru 05:51
Происшествия

В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки

"При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.
ТАСС 06:01
Биатлон

Логинов: у меня нет коронавируса

Российский биатлонист Александр Логинов отказался давать интервью из-за опасений заразиться коронавирусом.
RT на русском 03:49
Армия и оружие

Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе

Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе.
Военное дело вчера в 05:33
Общество

Россиянам пообещали «нормальное лето»

Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.
Lenta.ru 04:22
Происшествия

Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве

Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
RT на русском 05:39
Общество

В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей

РИА Новости 07 марта в 14:46
Кино

На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»

Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.
Комсомольская правда 01:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное