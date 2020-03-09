Финансы
ИнтерфаксМинфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
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Комментарии
Общество
Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире
Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Экономика
Бумаги российских компаний рухнули на Лондонской бирже
Бумаги российских компаний в Лондоне открыли торги обвалом от 9 до 26%.
Политика
В Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17
В Амстердаме начался судебный процесс над подозреваемыми в причастности к крушению рейса MH17 в июле 2014 года.
Здоровье
Онкологи перечислили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы
Онкологи определили шесть ранних признаков рака поджелудочной железы. На ранних стадиях это заболевание зачастую протекает бессимптомно.
Финансы
Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на 30 дней
Известно, что рассматривать возобновление покупок Центробанк будет в марте, учитываю ситуацию на рынке.
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.
Энергетика
Goldman Sachs допустил снижение цены на нефть до $20 за баррель
Цена на нефть марки Brent может обвалиться до $20 за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs.
Здоровье
Единая система менеджмента качества появится во всех больницах России
Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрятся во всех медучреждениях России, а внутренние процессы в больницах будут оцифрованы с целью обеспечить пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за мамы
Дочь знаменитой актрисы опубликовала на своей странице в социальной сети обращение к тем, кто ее поддерживает.
Общество
Авторы Mortal Kombat 11 представили геймплейный трейлер Спауна
NetherRealm Studios представила геймплейный трейлер Спауна, в котором авторы Mortal Kombat 11 показали основные приёмы, смертельный удар и фаталити нового бойца.
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России
Американская деловая газета The Wall Street Journal сообщила о том, что нефтяная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции РФ на мировом рынке.
Экономика
За счёт чего Сербия может стать самой быстрорастущей экономикой Европы
Как ожидается, уже в 2020 году темпы роста ВВП балканской республики могут оказаться самыми высокими среди всех стран Европы.
Общество
В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек
Хоккей
«Спартак» обыграл «Динамо» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча. "Спартак" сравнял счет в серии до четырех побед — 2-2.
Энергетика
Торги фьючерсами S&P 500 в США остановлены из-за падения индекса на 5%
В США во воскресенье вечером по местному времени были приостановлены электронные торги фьючерсами S&P 500 из-за падения индекса на 5%. Предполагается, что торги будут вновь возобновлены утром в понедельник.
Политика
Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского
Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.
Происшествия
Покушение совершено на премьер-министра Судана
Фигурное катание
Фигуристка Валиева победила на чемпионате мира среди юниоров
Российская фигуристка Камила Валиева выиграла чемпионат мира среди юниоров в Эстонии. «Серебро» у ещё одной россиянки Дарьи Усачевой.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Шоу-бизнес
Рэпер Джиган сбрил брови и оказался в «психушке»
Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Происшествия
В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки
"При проведении поисково-разыскных мероприятий тело ребенка обнаружено сотрудниками МЧС в реке Сыроверка, протекающей на территории селе Чамерово Весьегонского района", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства По данным пресс-службы управления СК по региону, вечером 8 марта девочка вышла из своего дома в селе Чамерово погулять на улице, но обратно не пришла.
Биатлон
Логинов: у меня нет коронавируса
Российский биатлонист Александр Логинов отказался давать интервью из-за опасений заразиться коронавирусом.
Армия и оружие
Sina: Россия придумала, как обезвредить турецкие F-16 в Идлибе
Эксперты китайского издания «Sina» рассмотрели недавний инцидент с Су-22 на территории Сирии и пришли к выводу что российская сторона смогла придумать, как «избавиться» от F-16 Турции в Идлибе.
Общество
Россиянам пообещали «нормальное лето»
Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Ранее в экстренных службах сообщили, что в Шереметьеве самолёт готовится к экстренной посадке из-за сработавшего датчика неисправности.
Общество
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Кино
На канале Россия 1 начинается сериал «Невеста комдива»
Сериал выйдет 9 марта в 20.00 на телеканале Россия 1.