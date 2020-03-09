Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.

Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке

Общество Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.

Здоровье Единая система менеджмента качества появится во всех больницах России Единая система менеджмента качества будет постепенно внедрятся во всех медучреждениях России, а внутренние процессы в больницах будут оцифрованы с целью обеспечить пациентам качественную и безопасную медицинскую помощь.

Энергетика «Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+ Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

Общество Авторы Mortal Kombat 11 представили геймплейный трейлер Спауна NetherRealm Studios представила геймплейный трейлер Спауна, в котором авторы Mortal Kombat 11 показали основные приёмы, смертельный удар и фаталити нового бойца.

Энергетика WSJ: Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции России Американская деловая газета The Wall Street Journal сообщила о том, что нефтяная корпорация Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на нефть, чтобы ослабить позиции РФ на мировом рынке.

Политика Украине посоветовали готовиться к коллапсу из-за Зеленского Политолог Юрий Романенко призвал готовиться к коллапсу, который произойдет из-за того, что при власти на Украине находится Владимир Зеленский.

Политика Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины 2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.

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Общество Россиянам пообещали «нормальное лето» Специалист центра погоды отметил, что жители центральной части России давно не видели нормального лета, но нынешнее напомнит о нем. В целом температура воздуха не будет постоянно достигать отметки в плюс 27 градусов, так как не исключены ливни, грозы и град, допускаются и ураганы.