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Минфин РФ допускает возможность переходного периода по налогообложению криптовалют

Налогообложение криптовалют в РФ обсуждается в правительстве.
ТАСС
В кабмине отметили, что целью регулирования концепции "является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций".
ТАСС
Криптовалютные площадки предлагается лицензировать, установить к ним требования по ликвидности и капиталу, а также разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных.
Finam.Ru
По оценкам Минфина, россиянам принадлежит порядка 12 млн криптокошельков с рублевым эквивалентом в 2 трлн руб.
Коммерсантъ

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Минфин России предложил приравнять налог на криптовалюту к налогу на имущество
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