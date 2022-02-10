В кабмине отметили, что целью регулирования концепции "является интеграция механизма оборота цифровых валют в финансовую систему и обеспечение контроля за денежными потоками в контуре кредитных организаций".
Парламент Великобритании 10 февраля одобрил поправки к закону о санкциях в отношении России, которые позволят вводить ограничительные меры против более широкого круга лиц и компаний из РФ, которые, по мнению британской стороны, дестабилизируют ситуацию на Украине.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, отвечая на слова главы МИД России Сергея Лаврова о суверенитете Москвы над Воронежской и Ростовской областями, думала, что речь идет об украинских территориях.