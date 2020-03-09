с чего всё началось

В Министерстве финансов России заявили, что средств Фонда национального благосостояния хватит на покрытие выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25−30 долларов США за баррель на протяжении 6−10 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Минфин заявил о готовности к обвалу цен на нефть

Политика Терешкова предложила обнулить президентские сроки Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.

Здоровье Медики: коронавирус может стать хроническим заболеванием Зафиксированные в Китае повторные случаи заболевания коронавирусом могут быть связаны с тем, что иммунная система человека просто не успевает приспособиться к мутациям вируса.

Здоровье В России выросло число заболевших коклюшем Число людей, заболевших коклюшем, увеличилось в России за год примерно на 40% и составило 14 406 человек.

Происшествия Пилоты дальней авиации сдавали зачеты по тактике за деньги Согласно материалам расследования, проведенного военным следственным управлением СКР по Восточному военному округу, один из офицеров полка, Владимир Спина, должен был принимать зачеты у экипажей по тактике дальней авиации.

Политика Прокурор по делу MH17 на суде вспомнил цитату Солженицына Прокурор Нидерландов Вард Фердинандуссе во время выступления на суде по делу о рейсе MH17, потерпевшем крушение в Донбассе в 2014 году, процитировал писателя Александра Солженицыина.

Энергетика Нефть марки WTI дорожает более чем на 3% Стоимость нефти марки WTI в среду повысилась до $35,69 за баррель (плюс 3,87%), свидетельствуют данные электронных торгов в США по состоянию на 5:02 мск.