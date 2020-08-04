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The Penza Post
The Penza Post

Россия выходит из налогового соглашения с Кипром

В Минфине РФ сообщили о разрыве налогового соглашения с Кипром. Об этом говорится в материале «РИА Новости». Так, российская сторона начала процедуру денонсации, чтобы избежать двойного налогообложения с Кипром.В источнике
С чего всё началось
Как говорится в заявлении ведомства, опубликованном
 3 августа, существующее налоговое соглашение с Кипром предусматривает очень привлекательные условия с точки зрения налогообложения.
Фонтанка.Рувчера в 06:36
Подробнее о событии
Интерфакс

На Кипре не увидели политики в решении Москвы о выходе из налогового соглашения

Интерфакс09:30
РИА Новости

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

РИА Новостивчера в 07:57
ТАСС

Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром пройдут в Москве

ТАСС06:24
РБК

Россия объявила о разрыве налогового соглашения с Кипром

РБК01:00
Коммерсантъ

Россия приступила к разрыву соглашений с налоговыми гаванями

Коммерсантъвчера в 16:03
RT на русском

Почему Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

RT на русскомвчера в 14:17
Газета.Ru

Кипр не видит политических мотивов в выходе России из налогового соглашения

Газета.Ru08:59
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В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель

Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
РИА Новости09:58
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Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль

Удалось ли Швеции взять коронавирус под контроль Спустя полгода после обнаружения в стране первого случая заболевания Швеция продолжает отказываться не только от жестких карантинных мер, но и от обязательного ношения масок в публичных местах.
Коммерсантъ13:39
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На Западе предупредили об «августовском сюрпризе Путина»

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России Владимира Путина, которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны.
Lenta.ruвчера в 12:50
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В Крыму семилетняя девочка спасла упавшего в бассейн ребёнка

Симферополь, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Семилетняя девочка спасла пятилетнего ребёнка, упавшего в бассейн, в одном из частных отелей Крыма, сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Крыма 4 августа.
REGNUM09:59
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Украина выступила за создание свободной экономической зоны в Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила собраться трем бывшим президентам Украины — Кравчуку, Кучме и Петру Порошенко — и нынешнему, Владимиру Зеленскому, чтобы «попытаться понять, что же записано в минских соглашениях».
Lenta.ru10:45

Цепкало призвал Путина «не подставлять плечо Лукашенко»

«Обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику»,-- добавил он.
Коммерсантъ11:31
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«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

Благодаря тройному попаданию шайбы в ворота противника, россиянин смог принести победу своей команде и заработать сравнение с легендарным хоккеистом Уэйном Гретцки, прославившимся аналогичным хет-триком.
CT news11:22

Власти Черногории разрешили россиянам въезд в страну

Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) постановил включить Россию в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран, тем самым разрешая въезд в страну без дополнительных условий.
Известия04:59
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUM04:23
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Валерий Соловей: Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии

«Вероятность начала революции в соседнем государстве достаточно высока, и как только она начнется, Россия примет участие в подавлении протестов в Белоруссии», - заявил политолог Валерий Соловей.
Веквчера в 14:01
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Гендиректор и спортивный директор «Крыльев Советов» отправлены в отставку

Генеральный директор самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Виталий Шашков и спортивный директор команды Геннадий Голубин отправлены в отставку, место Голубина займет Сергей Корниленко, сообщает во вторник пресс-служба правительства Самарской области.
РИА Новости12:30
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