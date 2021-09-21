Глава МВБ: Россия и Китай распространяют дезинформацию о выводе ВС США из Афганистана

Россия, Китай, Иран и ряд других стран распространяют среди американской и международной аудитории дезинформацию на ряд тем, в числе которых вывод войск США из Афганистана.