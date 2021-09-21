Lenta.ruАнтон Силуанов: Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на «Газпром»Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на «Газпром» на фоне высоких цен на газ, заявил глава ведомства Антон Силуанов.Lenta.ruЦена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться.РИА НовостиВ ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара.РИА НовостиПо итогам торгов вторника цена снизилась на 3,8% и составила 876 долларов за 1 тысячу кубометров.ПРАЙМЧитать далееСвернутьПодробнее о событииМинфин отказался повышать налоги «Газпрому» на фоне роста спотовых ценМосковский Комсомолец14:20Антон Силуанов: Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на «Газпром»Lenta.ru14:12Минфин не будет повышать налоги «Газпрому» из-за роста спотовых ценИнтерфакс13:44Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на «Газпром»Российская газета14:06Минфин РФ не планирует повышать налоговую нагрузку на «Газпром» из-за цен на газ в ЕвропеПРАЙМ13:46Минфин не будет повышать налоги для «Газпрома»Expert.ru14:12Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на «Газпром»ТАСС13:32Показать ещёОценить7Поделиться