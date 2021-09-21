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Антон Силуанов: Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на «Газпром»

Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на «Газпром» на фоне высоких цен на газ, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
Lenta.ru
Цена газа на фьючерсном рынке Европы продолжает колебаться.
РИА Новости
В ходе торговой сессии 15 сентября котировки достигали рекордных 963,9 доллара.
РИА Новости
По итогам торгов вторника цена снизилась на 3,8% и составила 876 долларов за 1 тысячу кубометров.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Минфин отказался повышать налоги «Газпрому» на фоне роста спотовых цен
Московский Комсомолец14:20
Антон Силуанов: Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на «Газпром»
Lenta.ru14:12
Минфин не будет повышать налоги «Газпрому» из-за роста спотовых цен
Интерфакс13:44
Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на «Газпром»
Российская газета14:06
Минфин РФ не планирует повышать налоговую нагрузку на «Газпром» из-за цен на газ в Европе
ПРАЙМ13:46
Минфин не будет повышать налоги для «Газпрома»
Expert.ru14:12
Минфин не рассматривает увеличение налоговой нагрузки на «Газпром»
ТАСС13:32

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