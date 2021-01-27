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Москва 24
Москва 24

Минфин РФ обеспокоен количеством регионов с ростом цен на жилье

В Министерстве финансов РФ выразили беспокойство, связанное с ростом цен на жилье в ряде регионов. По словам замминистра Алексея Моисеева, решение о продлении льготной ипотеки на новостройки под 6,5% должно сопровождаться мерами по недопущению дальнейшего увеличения стоимости недвижимости.В источнике
Deita.ru
ПРАЙМ
Свойкировский.рф
Рамблер
РИА Новости
Москва 24
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Интерфакс

Решения о продлении льготной ипотеки пока нет - Минфин РФ

Интерфаксвчера в 10:04
Рамблер

Рост цен на жилье в регионах обеспокоил Минфин

Рамблервчера в 11:17
Европейско-Азиатские новости

Минфин: От льготной ипотеки выиграли застройщики, а не граждане

Европейско-Азиатские новостивчера в 11:05
Свойкировский.рф

«Бюджетное стимулирование идёт не гражданам, а застройщикам». Минфин России отметил рост цен на жильё из-за льготной ипотеки

Свойкировский.рфвчера в 10:44
Москва 24

Минфин РФ обеспокоен количеством регионов с ростом цен на жилье

Москва 24вчера в 10:38
РИА Новости

Минфин заявил о «колоссальном» количестве регионов, где подорожало жилье

РИА Новостивчера в 10:05
Эхо Москвы

Цены на жилье выросли во многих российских регионах, — подсчитали в министерстве финансов

Эхо Москвывчера в 15:03

В России запретили продажу табачных стиков в интернете

В четверг, 28 января, в России вступают в силу принятые в июле 2020 года поправки к антитабачному закону, запрещающие продажу в интернете стиков для устройств для нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет.
Lenta.ru17:11

Российский суд арестовал дом беглого банкира Беджамова в Лондоне

ВПБ, находящийся в процедуре банкротства и подавший в Высокий суд Лондона иск к Беджамову о мошенничестве на £1,3 млрд, планирует воспользоваться решением российского суда, чтобы исключить возможность продажи бывшим банкиром этой недвижимости, сказал РБК собеседник, близкий к кредиторам банка.
РБК23:00

Республиканцы в конгрессе США выступили против продления ДСНВ на пять лет

Старшие республиканцы комитетов по иностранным делам и вооруженных сил палаты представителей в конгрессе США Майкл Маккол и Майк Роджерс раскритиковали администрацию нового президента страны Джозефа Байдена за решение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3) с Россией еще на пять лет.
Известия19:29

Какие претензии члены ПАСЕ предъявили российской делегации и Москве

Какие претензии члены ПАСЕ предъявили российской делегации и Москве Нельзя запрещать демонстрации, отравлять оппозиционеров, избивать демонстрантов и бросать их за решетку — такую мысль подавляющее большинство выступавших в среду на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) пытались донести до членов российской делегации.
Коммерсантъвчера в 14:59

В Польше власти опубликовали запрет на аборт по причине патологии плода

Польское правительство в среду, 27 января, опубликовало в «Официальном вестнике» решение Конституционного суда республики о запрете в стране абортов по причине не угрожающей жизни и здоровью матери патологии плода.
Известия18:56