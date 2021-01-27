В Министерстве финансов РФ выразили беспокойство, связанное с ростом цен на жилье в ряде регионов. По словам замминистра Алексея Моисеева, решение о продлении льготной ипотеки на новостройки под 6,5% должно сопровождаться мерами по недопущению дальнейшего увеличения стоимости недвижимости.

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