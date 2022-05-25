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Минфин РФ объявил о переходе на рубли в платежах по внешнему долгу

Россия будет исполнять государственные долговые обязательства в рублях, сообщили 25 мая в Минфине РФ.
REGNUM
Как подчеркнули в ведомстве, решение Минфина США об отказе в продлении лицензии «ущемляет в первую очередь права иностранных инвесторов в российские долговые инструменты и подрывают доверие к западной финансовой инфраструктуре».
Коммерсантъ
Решение принято после отказа США продлить лицензию, позволяющую осуществлять платежи по госдолгу в валюте.
Lenta.ru
Министерство финансов США заявило во вторник, что не продлит лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг в условиях санкций, после 25 мая.
РИА Новости

Подробнее о событии

Минфин: Россия продолжит платить по госдолгу в рублях
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