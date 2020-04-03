В марте бюджет России недополучил около 22 млрд. рублей доходов от продажи нефтепродуктов. Такое заявление сделали представители Минфина в пятницу, 3 апреля. По предварительным данным министерства, объем недополученных доходов в апреле достигнет 55,8 млрд. рублей.

Минфин РФ оценил потери бюджета от падения цен на нефть

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