Экономика
ИзвестияМинфин РФ огласил сроки получения средств от продажи акций Сбербанка
В свою очередь первый зампред ЦБ Ксения Юдаева предложила правительству скорректировать сроки перевода средств от сделки по Сбербанку в бюджет. Ожидается, что деньги в казну поступят до 1 декабря, а не 1 июня.
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Если Центральному банку нужно больше гибкости по таймингу перечисления, правительство здесь, в принципе, может пойти навстречу. Никаких рисков для бюджета из-за этого не создается.
— Владимир Колычев, русский писательРБК 04:19
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