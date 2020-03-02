Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин РФ огласил сроки получения средств от продажи акций Сбербанка

В свою очередь первый зампред ЦБ Ксения Юдаева предложила правительству скорректировать сроки перевода средств от сделки по Сбербанку в бюджет. Ожидается, что деньги в казну поступят до 1 декабря, а не 1 июня.
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Владимир Колычев
Если Центральному банку нужно больше гибкости по таймингу перечисления, правительство здесь, в принципе, может пойти навстречу. Никаких рисков для бюджета из-за этого не создается.
— Владимир Колычев, русский писательРБК 04:19

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Российский государственный деятель и экономист. Первый заместитель Председателя Центрального банка России с 11 сентября 2013 года. В прошлом - начальник Экспертного управления Президента Российской Федерации с 13 июля 2012 по 10 сентября 2013 года.
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