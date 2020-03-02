Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин РФ огласил сроки получения средств от продажи акций Сбербанка

В свою очередь первый зампред ЦБ Ксения Юдаева предложила правительству скорректировать сроки перевода средств от сделки по Сбербанку в бюджет. Ожидается, что деньги в казну поступят до 1 декабря, а не 1 июня.
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Срок первого платежа за акции Сбербанка может быть перенесен на 1 декабря

ПРАЙМ03:29

Коронавирус затормозил мегасделку на 2,5 трлн рублей по продаже Сбербанка

Ведомостивчера в 15:12

ЦБ предложил отсрочить перечисление в бюджет средств от продажи Сбербанка

Коммерсантъвчера в 07:27

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБКвчера в 11:01

ЦБ предложил сдвинуть срок перечисления доходов в бюджет от сделки по Сбербанку

Интерфаксвчера в 08:08

ЦБ предложил продлить срок передачи средств от продажи акций Сбербанка

RT на русскомвчера в 09:33

Комитет Госдумы одобрил проект о перечислении части доходов ЦБ от продажи акций Сбербанка

ТАССвчера в 07:23
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Армия и оружие

Российская военная полиция вошла в сирийский город Саракеб

Подразделения российской военной полиции вошли в сирийский Саракеб, чтобы обеспечить безопасность перемещения автотранспорта и гражданского населения, передает Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Газета.Ru вчера в 12:59
Политика

Путин: несистемная оппозиция нужна, потому что улучшает жизнь в стране

Несистемная оппозиция вносит в жизнь страны большой положительный вклад, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 01:31
Футбол

Друг Роналду: Криштиану хочет вернуться в «Реал»

Газета.Ru вчера в 23:17
Происшествия

В Москве первоклассники получили ожоги глаз от кварцевой лампы

РБК 02:54
Происшествия

Самолет, летевший из Новосибирска в Москву, приземлился в Перми

Интерфакс 03:05
Музыка

Россию на Евровидении представит группа Little Big

РИА Новости вчера в 13:46
Общество

В России предложили отменить наказание за проституцию

С предложением отменить наказание за проституцию выступили российские правозащитники.
9111.ru вчера в 08:25
Политика

В Госдуму поступили поправки президента к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Газета.Ru вчера в 11:32
Экономика

Российские банки резко ограничили выдачу кредитных карт

Как отмечается, количество выданный кредитных карт упало на 21,7%. В ноябре 2019 года было оформлено 926,8 тыс. кредиток, а в январе 2020 - только 540,2 тыс.
Газета.Ru вчера в 03:17
Общество

У пассажиров московского метро начнут выборочно проверять температуру

«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
РБК вчера в 13:29
Экономика

Экономия бюджета от пенсионной реформы превысила 20 млрд рублей

Пенсионная реформа позволила бюджету сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей за 2019 год, сообщают "Известия" со ссылкой на специальную оценку Национального рейтингового агентства (НРА).
Газета.Ru вчера в 21:17
Общество

Group-IB заявила об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе

Group-IB обнаружила более 9,5 тыс. фейковых голосовых сообщений о массовом заражении коронавирусом COVID-19 в Москве, заявили в компании.
Коммерсантъ вчера в 11:27
Экономика

Виртуальные операторы, работающие с Tele2, удвоили базу абонентов

Абонентская база виртуальных мобильных операторов (MVNO), работающих на сетях Tele2, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. выросла на 115% (т. е. на 2 млн пользователей) и достигла 3,75 млн.
Ведомости 01:57
Авто

GM-АвтоВАЗ объявил скидки на Chevrolet Niva в марте

В марте GM-АвтоВАЗ предлагает купить внедорожник Niva на максимально выгодных условиях.
Новые автомобили 02:58
Происшествия

Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
RT на русском 03:29
Общество

Россиянина госпитализировали на Бали с подозрением на коронавирус

Как признал в понедельник индонезийский министр здравоохранения Тераван Агус Путранто, одна из инфицированных в стране женщин, уже будучи больной, на протяжении двух недель вела активную социальную жизнь и посещала различные увеселительные заведения.
ТАСС 02:12
Происшествия

В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину

В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
Lenta.ru 03:12
Общество

Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням

Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 22:09
Политика

Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране

Президент Ирана Хасан Роухани в недавнем телефонном разговоре пригласил главу российского государства Владимира Путина на саммит астанинской тройки, который скоро пройдет в Иране, заявил во вторник посол Исламской республики в РФ Казем Джалаи.
РИА Новости 02:44
Армия и оружие

Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Lenta.ru вчера в 06:48
Армия и оружие

В Госдепе США заявили об отсутствии угрозы Прибалтики от России

Россия в настоящее время не представляет угрозы для Латвии, Литвы и Эстонии, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
RT на русском 02:29
Биатлон

Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными

По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
ИА REX 02:30
Шоу-бизнес

Джиган показал, как Оксана Самойлова кормит сына грудью

Джиган показал дом в Майами, в одном из кадров мелькает его жена, которая кормит новорожденного сына Давида.
StarHit.ru вчера в 06:00
Футбол

Де Хеа с начала прошлого сезона АПЛ совершил 7 голевых ошибок

Испанский страж ворот попал в форварда "Эвертона" Доминика Калверт-Льюина, после этого мяч отлетел в ворота.С начала прошлого сезона чемпионата Англии Де Хеа совершил уже седьмую результативную ошибку, приведшую к голу.
Soccer.ru 01 марта в 12:19
Общество

«Яндекс.Такси» передает силовикам данные о поездках

Истории поездок передает силовикам сервис «Яндекс.Такси». Это происходит после официальных запросов правоохранительных органов.
Цензуры.Нет 02:01
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Общество

Доставщик сухого льда раскрыл детали трагедии в банном комплексе

Водитель, который привез сухой лед для вечеринки в банном комплексе в Москве, предупреждал мужа блогера Екатерины Диденко об опасности вещества.
РИА Новости вчера в 17:19
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Шоу-бизнес

Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
Газета.Ru вчера в 03:52
Политика

Депутаты Горсовета приняли изменения в Устав Липецка

С предложением внести изменения в Устав выступила инициативная группа депутатов от партии «Единая Россия».
ГТРК Липецк 02:58
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