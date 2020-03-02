Экономика
ИзвестияМинфин РФ огласил сроки получения средств от продажи акций Сбербанка
В свою очередь первый зампред ЦБ Ксения Юдаева предложила правительству скорректировать сроки перевода средств от сделки по Сбербанку в бюджет. Ожидается, что деньги в казну поступят до 1 декабря, а не 1 июня.
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ЦБ предложил сдвинуть срок перечисления доходов в бюджет от сделки по Сбербанку
Интерфаксвчера в 08:08
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«Выборочное измерение температуры дистанционным способом будет организовано на входах в Московский метрополитен», — говорится в сообщении.
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Виртуальные операторы, работающие с Tele2, удвоили базу абонентов
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В марте GM-АвтоВАЗ предлагает купить внедорожник Niva на максимально выгодных условиях.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым солдата приговорили к 2 годам условно
Читинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего Руслана Мухатова, обвиняемого в издевательствах над устроившим стрельбу в военной части Рамилем Шамсутдиновым и другими сослуживцами, к двум годам лишения свободы условно и штрафу в размере 30 тысяч рублей.
Общество
Россиянина госпитализировали на Бали с подозрением на коронавирус
Как признал в понедельник индонезийский министр здравоохранения Тераван Агус Путранто, одна из инфицированных в стране женщин, уже будучи больной, на протяжении двух недель вела активную социальную жизнь и посещала различные увеселительные заведения.
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В центре Москвы избили и изнасиловали мужчину
В Москве задержали двоих ранее судимых мужчин по подозрению в избиении и изнасиловании собутыльника.
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Минздрав предлагает разделить медучреждения по уровням
Министерство здравоохранения России предлагает разделить медицинские учреждения страны на три уровня по соответствию новой модели организации оказания помощи, сообщает "Российская газета".
Политика
Роухани пригласил Путина на саммит астанинской тройки в Иране
Президент Ирана Хасан Роухани в недавнем телефонном разговоре пригласил главу российского государства Владимира Путина на саммит астанинской тройки, который скоро пройдет в Иране, заявил во вторник посол Исламской республики в РФ Казем Джалаи.
Армия и оружие
Комиссия ООН обвинила ВКС России в военных преступлениях в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в сирийской провинции Идлиб, что является военным преступлением.
Армия и оружие
В Госдепе США заявили об отсутствии угрозы Прибалтики от России
Россия в настоящее время не представляет угрозы для Латвии, Литвы и Эстонии, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Биатлон
Подписи Родченкова под показаниями оказались поддельными
По результатам экспертизы, подписи главного свидетеля по допинговому делу, бывшего директора московской лаборатории Григория Родченкова оказались поддельными.
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Де Хеа с начала прошлого сезона АПЛ совершил 7 голевых ошибок
Испанский страж ворот попал в форварда "Эвертона" Доминика Калверт-Льюина, после этого мяч отлетел в ворота.С начала прошлого сезона чемпионата Англии Де Хеа совершил уже седьмую результативную ошибку, приведшую к голу.
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«Яндекс.Такси» передает силовикам данные о поездках
Истории поездок передает силовикам сервис «Яндекс.Такси». Это происходит после официальных запросов правоохранительных органов.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
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Общество
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Диету Бабкиной и Гришаевой одобрили в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с "Говорит Москва" прокомментировала диету певицы Надежды Бабкиной и актрисы Нонны Гришаевой.
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Депутаты Горсовета приняли изменения в Устав Липецка
С предложением внести изменения в Устав выступила инициативная группа депутатов от партии «Единая Россия».