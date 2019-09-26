с чего всё началось

Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов. Согласно проекту, профицит будет снижаться с 0,9 трлн руб. в 2020 году до 0,3 трлн в 2022-м.

Политика Малахов ответил на критику МИДа Киргизии Телеведущий Андрей Малахов ответил на критику киргизского МИДа, обвинившего его в некорректных высказываниях в адрес гражданина республики в эфире «России 1». Свою позицию Малахов разъяснил в статье, опубликованной на портале Starhit.

Политика Бурджанадзе позитивно оценила встречу глав МИД России и Грузии Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - Демократическое движение", бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе позитивно оценивает прошедшую встречу глав МИД Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова и надеется, что переговоры продолжатся и улучшат отношения между странами.

Экономика Россиян стали чаще обманывать с помощью подмены номеров банков Резко выросло количество звонков клиентам банков от мошенников, которые совершатся в том числе с подменой номера кредитной организации.

Общество В МЧС рассказали о штрафах за курение на балконах Директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев отметил в беседе с РЕН ТВ, что новые правила рассчитаны на то, чтобы "сформировать культуру курения".

Политика В Чечне прокомментировали состояние здоровья Кадырова У главы Чечни Рамзана Кадырова диагностировали сезонную простуду, он получает противогриппозное лечение.

Армия и оружие В России могут развернуть производство израильских боевых роботов По словам Ракишева, компания General Robotics рассматривает вариант размещения производства роботизированных систем для военных на территории России, либо Казахстана.

Политика Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк написал заявление об отставке.

Общество В России создадут базу плательщиков ЖКХ В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.

Политика Киев не договорился с МВФ о новой программе кредитования Миссия Международного валютного фонда покинет Киев без оснований рекомендовать совету директоров МВФ заключить с Украиной новую программу кредитования.

Шоу-бизнес Бывшая сотрудница клиники объявила о продаже свежих фото Заворотнюк Как сообщила журналистам якобы бывшая сотрудница больницы, в период с 15 по 25 сентября она сняла 17 фотографий и несколько видеороликов с Анастасией Заворотнюк, находящейся в медицинском учреждении.

Авто Nissan представил обновленный пикап Nissan Titan Компания Nissan представила на Техасской ярмарке обновленный пикап Nissan Titan.

Происшествия Кадыров поручил найти авторов фейков о жертвах пожара в грозненском ТЦ Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил найти авторов ложных сообщений в социальных сетях о том, что во время пожара в торгово-развлекательном центре "Гранд-Парк" в Грозном якобы погибли дети, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Политика Комиссия Думы проверит материалы Meduza, «Радио Свобода» и Би-би-си Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне во внутренние дела России изучит материалы Meduza, Русской службы BBC (Би-би-си), "Радио Свобода" и ряда других медиаресурсов на предмет нарушения российского законодательства.

Происшествия СМИ: Убийство чеченца в Берлине было спланированной операцией при поддержке властей РФ Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве — гражданин РФ. По данным СМИ, грузина мог застрелить сотрудник российских спецслужб.

Армия и оружие Иран не стремится получить ядерное оружие, заявил Роухани Тегеран не стремится к получению ядерного оружия, поэтому МАГАТЭ и проводит проверки, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Политика В Кремле оценили инициативу Лукашенко ввести миротворцев в Донбасс Ранее, в четверг, Лукашенко заявил, что Минск готов ввести миротворцев в Донбасс и взять под свой контроль участок украинско-российской границы.

Футбол РФС: меры ограничения для болельщиков «Спартака» были недопустимыми Директор по коммуникациям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Мельников заявил РИА Новости, что меры ограничения для болельщиков, допущенные на матче Кубка России между "КАМАЗом" и "Спартаком", являются недопустимым нарушением требований безопасности.

Политика В Кремле высказались об обнародовании разговоров Путина и Трампа Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал публикацию стенограммы разговора лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Путешествия Саудовская Аравия впервые выдаст туристические визы Саудовская Аравия объявила о введении туристических виз для иностранцев из 49 стран, полный список которых будет опубликован 27 сентября.

Политика В США нашли доказательства вмешательства Украины в выборы Личный адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что у него есть доказательства вмешательства Украины в выборы.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.