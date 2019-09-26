с чего всё началось

Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов. Согласно проекту, профицит будет снижаться с 0,9 трлн руб. в 2020 году до 0,3 трлн в 2022-м.

Экономика В России захотели повысить прожиточный минимум пенсионера Прожиточный минимум российского пенсионера в 2020 году составит 9 311 рублей, следует из проекта федерального бюджета на будущий год и на плановый период с 2021 по 2022 год.

Политика Лукашенко усомнился в возможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицательно ответил на вопрос украинской журналистки о возможном возвращении Крыма в состав Украины.

Общество Прокуратура опротестовала «звонки для учителя» в школах Новосибирска Специалисты обнаружили, что в девяти проверенных случаях действовало положение о том, что "звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс".

Кино Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов» Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.

Игры В GOG началась бесплатная раздача космического боевика Freespace 2 Компания CD Projekt в своём цифровом магазине GOG начала бесплатную раздачу космического боевика Freespace 2, которому в конце этого месяца исполняется двадцать лет.

Политика Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд признал свою ответственность за инцидент с убийством в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи.

Игры Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare Activision и Infinity Ward выпустили сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare.

Автоспорт В Honda заменят моторы, Квят стартует последним Все четыре гонщика – Макс Ферстаппен, Александр Элбон, Пьер Гасли и Даниил Квят – получат новые двигатели внутреннего сгорания «спецификации 4». Моторы той же версии использовались в Спа, Монце и Сингапуре, но исчерпали часть своего ресурса и в Honda решили поставить новые.

Кино Россия начнет инвестировать в международные фильмы РФ впервые начнет инвестировать в международные картины на условиях миноритарного участия.

Происшествия Скончался адвокат Александра Кокорина Адвокат Андрей Ромашов, защищавший в суде футболиста санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кокорина, умер во вторник.

Общество Россиянам запретят курить на балконах Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.

Происшествия Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.

Политика Британский посол признался, что ему жаль уезжать из России Для Бристоу как для посла самым большим сюрпризом в России стала готовность россиян работать вместе по самым разным темам.

Общество В Госдуме оценили идею узаконить профессию «домохозяйка» В свою очередь член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов выступил против этой идеи.

Общество Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.

Политика Лавров рассказал о планах Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи Сергей Лавров добавил, что подходящим местом для штаб-квартиры ООН был бы российский город Сочи — как это предлагал Иосиф Сталин, передает телеканал "Россия 24".

Политика Беседу Трампа и Зеленского сочли законной Ранее 25 сентября Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля.

Шоу-бизнес Кайли Дженнер экстренно госпитализирована Американская модель Кайли Дженнер экстренно госпитализирована в больницу в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник.

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Политика Тимошенко предложила Зеленскому провести референдум о продаже земли Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко потребовала от президента Украины Владимира Зеленского устроить всенародный референдум по вопросу продажу земли сельскохозяйственного назначения перед началом реформы, предполагающей открытие земельного рынка.