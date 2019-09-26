Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы

Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов. Согласно проекту, профицит будет снижаться с 0,9 трлн руб. в 2020 году до 0,3 трлн в 2022-м.
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с чего всё началось
В 2020 году профицит федерального бюджета России составит 0,9 трлн рублей, в 2021-м — 0,6 трлн рублей и 0,3 трлн рублей — в 2022 году, о чём свидетельствуют данные проекта
 бюджета на 2020 год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Life.ru25 сентября в 16:23

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Бюджет России до 2022 года. Рост, инфраструктура и нацпроекты

ТАСС26 сентября в 13:31

Правительство представило новый бюджет: легче жить россиянам не станет

Московский Комсомолец26 сентября в 12:20

Доходов больше, профицита меньше. Минфин опубликовал проект государственного бюджета на три года

Фонтанка.Ру25 сентября в 14:12

Опубликован проект бюджета России до 2022 года

Lenta.ru25 сентября в 16:21

Стал известен проект бюджета России на 2020—2022 годы

Росбалт25 сентября в 14:18

Цены ушли в расход

Российская газета26 сентября в 11:14

Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы

Коммерсантъ25 сентября в 14:10
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Происшествия

В Москве произошёл пожар в общежитии педагогического университета

В МЧС Москвы сообщили о возгорании в здании общежития Московского педагогического государственного университета.
RT на русском 10:19
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Суд признал виновным фаната, назвавшего обезьяной Луиса Адриано

Против Малосолова было возбуждено административное дело. Суд признал его виновным, оштрафовав фаната на 20 тысяч рублей.
Metaratings вчера в 10:30
Культура

Марка Захарова могут похоронить на Новодевичьем кладбище

Российская газета 08:03
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Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Политика

Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Автоспорт

Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при России

Вести.Ru 09:40
Происшествия

Представитель Бочкаревой назвала ложью сообщения о задержании актрисы

«Пока уточняем данную информацию», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос о возможном задержании с наркотиками актрисы Натальи Бочкаревой.
РБК 09:35
Шоу-бизнес

Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники

Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Происшествия

Ребенок с двумя головами родился в Черновцах

Как отмечается, родившиеся девочки имеют одно тело и две головы.
Газета.Ru 09:19
Космос

Apple выпускают свой сериал про альтернативную историю NASA

DixiNews вчера в 13:47
Политика

МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову

27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве.
РБК вчера в 09:53
Шоу-бизнес

Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак

Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:39
Наука

В пакетированном чае нашли частицы пластика

Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Происшествия

Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Происшествия

В Атлантике ищут пропавшее судно, на котором были граждане украины

Судно Bourbon Rhode пропало в четверг во время шторма в Атлантическом океане, среди членов экипажа около десяти граждан Украины, спасательная операция продолжается третий день, сообщил в субботу директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
РИА Новости 10:45
Происшествия

Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
Гаджеты

В сети появились изображения будущего iPhone 12

По информации инсайдера, в будущем году Apple может отказаться от «чёлки» в верхней части смартфона, где располагались камера и различные датчики, а также разговорный динамик.
Live24 вчера в 01:38
Происшествия

Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту

Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.
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Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Общество

МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете

Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.
Российская газета вчера в 11:23
Происшествия

На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Происшествия

В Германии задержали французского «человека-паука»

В Германии задержали 57-летнего французского альпиниста Алена Робера, также называемого в СМИ «человеком-пауком», после взбирания на высотное здание.
Lenta.ru 10:57
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 27 сентября.
RT на русском вчера в 01:10
Политика

Главу МИД Грузии вызвали в парламент из-за встречи с Лавровым

Депутаты оппозиционной фракции «Единое национальное движение» вызвали главу МИД Грузии Давида Залкалиани в законодательный орган страны для разъяснений по поводу встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.
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Происшествия

Сенатору отказали в возбуждении дела из-за пародии курского комика

Управление Следственного комитета по Курской области отказало сенатору Александру Михайлову в возбуждении уголовного дела о клевете из-за пародийных роликов курского комика Антона Сасина.
Pravda.Ru 09:47
Происшествия

Подросток из Дагестана поссорился с отцом и убил его

Газета.Ru 10:31
Политика

Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
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Футбол

Гвардиола: зимой «Манчестер Сити» не будет покупать игроков. У нас нет денег

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов в ближайшее зимнее трансферное окно, несмотря на проблемы с линией защиты.
Чемпионат 10:25
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина отказалась оскорблять Героя России Дамира Юсупова

Артистка отказалась оскорблять пилота.
RuNews24.ru вчера в 10:12
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