с чего всё началось

Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов. Согласно проекту, профицит будет снижаться с 0,9 трлн руб. в 2020 году до 0,3 трлн в 2022-м.

Происшествия В Москве произошёл пожар в общежитии педагогического университета В МЧС Москвы сообщили о возгорании в здании общежития Московского педагогического государственного университета.

Футбол Суд признал виновным фаната, назвавшего обезьяной Луиса Адриано Против Малосолова было возбуждено административное дело. Суд признал его виновным, оштрафовав фаната на 20 тысяч рублей.

Политика Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.

Политика Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.

Происшествия Представитель Бочкаревой назвала ложью сообщения о задержании актрисы «Пока уточняем данную информацию», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос о возможном задержании с наркотиками актрисы Натальи Бочкаревой.

Шоу-бизнес Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.

Происшествия Ребенок с двумя головами родился в Черновцах Как отмечается, родившиеся девочки имеют одно тело и две головы.

Политика МИД ответил на претензии Киргизии к телеведущему Малахову 27 сентября МИД Киргизии сообщил, что вызвал заместителя посла России в стране из-за выпуска передачи «Прямой эфир» Малахова, в которой он обвиняет Акбарова в намеренном убийстве мотоциклиста в результате ДТП в Москве.

Шоу-бизнес Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.

Происшествия Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.

Происшествия В Атлантике ищут пропавшее судно, на котором были граждане украины Судно Bourbon Rhode пропало в четверг во время шторма в Атлантическом океане, среди членов экипажа около десяти граждан Украины, спасательная операция продолжается третий день, сообщил в субботу директор департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Происшествия Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".

Гаджеты В сети появились изображения будущего iPhone 12 По информации инсайдера, в будущем году Apple может отказаться от «чёлки» в верхней части смартфона, где располагались камера и различные датчики, а также разговорный динамик.

Происшествия Вылет самолета в «Домодедово» задержан из-за двух хулиганов на борту Самолёт, готовившийся к вылету из московского аэропорта «Домодедово» вынужден был вернуться на стоянку из-за неадекватного поведения двух пассажиров на борту.

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.

Общество МВД предлагает наказывать за оскорбления полицейских в интернете Согласно поправкам, будут регламентированы "правоотношения в сфере обеспечения правовой защиты сотрудника полиции о распространении в информационно-коммуникационных сетях, в том числе в интернете, выражающей явное неуважение к органам внутренних дел РФ информации", - отмечается в документе.

Происшествия На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.

Происшествия В Германии задержали французского «человека-паука» В Германии задержали 57-летнего французского альпиниста Алена Робера, также называемого в СМИ «человеком-пауком», после взбирания на высотное здание.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 27 сентября.

Политика Главу МИД Грузии вызвали в парламент из-за встречи с Лавровым Депутаты оппозиционной фракции «Единое национальное движение» вызвали главу МИД Грузии Давида Залкалиани в законодательный орган страны для разъяснений по поводу встречи с главой внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

Происшествия Сенатору отказали в возбуждении дела из-за пародии курского комика Управление Следственного комитета по Курской области отказало сенатору Александру Михайлову в возбуждении уголовного дела о клевете из-за пародийных роликов курского комика Антона Сасина.

Политика Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.

Футбол Гвардиола: зимой «Манчестер Сити» не будет покупать игроков. У нас нет денег Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сказал, что клуб не будет приобретать новых футболистов в ближайшее зимнее трансферное окно, несмотря на проблемы с линией защиты.