Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы

Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов. Согласно проекту, профицит будет снижаться с 0,9 трлн руб. в 2020 году до 0,3 трлн в 2022-м.
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с чего всё началось
В 2020 году профицит федерального бюджета России составит 0,9 трлн рублей, в 2021-м — 0,6 трлн рублей и 0,3 трлн рублей — в 2022 году, о чём свидетельствуют данные проекта
 бюджета на 2020 год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Life.ruвчера в 16:23

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Бюджет Минобороны на 2020 год предложено увеличить

Взгляд.рувчера в 20:37

Доходов больше, профицита меньше. Минфин опубликовал проект государственного бюджета на три года

Фонтанка.Рувчера в 14:12

НДС и НДПИ дадут бюджету-2020 две трети доходов

Коммерсантъвчера в 17:55

Опубликован проект бюджета России до 2022 года

Lenta.ruвчера в 16:21

Стал известен проект бюджета России на 2020—2022 годы

Росбалтвчера в 14:18

Профицит бюджета РФ в 2020 году составит 0,9 трлн рублей

Московский Комсомолецвчера в 19:21

Верхний предел внутреннего госдолга России к 2023 году составит 16,6 трлн рублей

ТАССвчера в 14:11
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Музыка

Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт

Экономика сегодня 24 сентября в 18:33
Политика

Зеленский рассказал о подключении США к «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к «нормандскому формату» на данный момент не планируется.
Известия 24 сентября в 18:29
Происшествия

Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек

Газета.Ru вчера в 16:35
Политика

Лавров назвал ЕС ненадежным партнером

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.
Газета.Ru вчера в 22:45
Политика

Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости вчера в 16:30
Политика

Минюст США планирует начать расследование против Facebook

Генеральный прокурор США Уильям Барр поручил Министерству юстиции открыть антимонопольное расследование в отношении Facebook, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 20:26
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Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым

Асмус прокомментировала слухи о разводе с Харламовым Актриса объяснила, почему на ее руке нет обручального кольца.
Экспресс газета 00:35
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Технологии

«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор

ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Гаджеты

Xiaomi представила Mi Mix Alpha с экраном во весь смартфон

Китайская корпорация Xiaomi представила концепт смартфона, экран которого занимает практически всю площадь гаджета.
Мойка78 вчера в 03:34
Происшествия

В приморском зоопарке медведица покалечила дрессировщицу

Несчастный случай произошел в зооэкспозиции городского парка Уссурийска во время кормления медведицы по кличке Манюня.
Российская газета вчера в 05:03
Происшествия

В Оренбурге суд арестовал настоятеля обители, воспитывающего 70 детей

РИА Новости вчера в 13:40
Шоу-бизнес

В палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочку Милу

В больничную палату к Анастасии Заворотнюк привели ее годовалую дочь Милу, сообщает издание "Дни.ру", ссылаясь на информацию, полученную от медперсонала столичной клиники.
Ugpressa.ru вчера в 15:23
Политика

Российской делегации на Генассамблее ООН отказали в визе США

США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
BFM.ru 24 сентября в 04:04
Футбол

Определились все пары 1/8 финала Кубка России

Стали известны все пары 1/8 финала Кубка России по футболу.
РИА Новости вчера в 17:33
Хоккей

Панарин и Кравцов забросили три шайбы «Рейнджерс» в игре с «Айлендерс»

Российские нападающие команды Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин и Виталий Кравцов забросили три шайбы на двоих в контрольном матче с «Нью-Йорк Айлендерс».
РБК вчера в 01:30
Авто

В Индии появится кроссовер Suzuki S-Presso за 300 тысяч рублей

Компания Suzuki представила первое официальное изображение и видеотизер своего нового компактного кроссовера, получившего название S-Presso.
Новые автомобили 23 сентября в 12:19
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В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

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Включать ли кондиционер при 0°C и ниже — развенчиваем вечные мифы

Прошедший испаритель кондиционера обезвоженный воздух впитывает влагу и, если направить поток на запотевшие стекла, довольно быстро сделает их прозрачными.
За рулем вчера в 23:06
Экономика

В будущем году в Омской области возьмутся еще за два нацпроекта

Сегодня, 26 сентября, Александр Бурков выступил перед Законодательным собранием с бюджетным посланием на 2020 год.
Вечерний Омск. Неделя 00:20
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
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Зеленский рассказал о беседе с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что кратко поговорил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 22:44
Политика

В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД

Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
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Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
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Российский вратарь Злобин дебютирует за основную команду «Бенфики»

Российский вратарь Иван Злобин сегодня дебютирует за основную команду «Бенфики».
Sport24.ru вчера в 13:18
Здоровье

Какие продукты нужно есть гипертоникам, рассказал немецкий диетолог

Диетолог советует гипертоникам пить каркаде. Если выпивать по три чашки напитка в день в течение шести недель, то давление снизится.
Московский Комсомолец вчера в 23:37
Кино

Фильм «Дылда» выдвинут на «Оскар»

Российский оскаровский комитет выдвинул фильм «Дылда» Кантемира Балагова на премию «Оскар».
Известия 24 сентября в 13:01
Армия и оружие

В NI рассказали о тактике ПВО России в бою с «невидимками» США

В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о тактике ПВО России в бою с «невидимками» США.
NewInform вчера в 10:35
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье

На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru вчера в 05:44
Политика

Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
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