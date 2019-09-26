с чего всё началось

Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов. Согласно проекту, профицит будет снижаться с 0,9 трлн руб. в 2020 году до 0,3 трлн в 2022-м.

Политика Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.

Футбол «Балтика» обыграла по пенальти «Локомотив» в Кубке России Калининградская "Балтика" обыграла московский "Локомотив" в 1/16 финала Кубка России, одержав победу над "железнодорожниками" в серии послематчевых пенальти.

Технологии Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Роскомнадзор считает Apple TV+ угрозой российским видеосервисам. Этот новый онлайн-кинотеатр создает конкуренцию отечественным сервисам.

Политика Брюссель ответил Трампу на упреки в недостаточной помощи Украине Брюссель считает, что оказывает украинской стороне беспроцентную поддержку и не понимает претензии президента США Дональда Трампа.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Политика Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Экономика Названы российские регионы с самыми большими пенсиями Самую большую пенсию в России получают жители Чукотского автономного округа.

Происшествия В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым 24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.

Происшествия В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей Как пишет Orenburg.media, Стремского, который воспитывает около 70 приемных детей, подозревают в развратных действиях в отношении несовершеннолетних, а также незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

Общество Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Космос Экипаж корабля «Союз МС-15» перешел на МКС Экипаж пилотируемого корабля "Союз МС-15" в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, астронавта NASA Джессики Меир и первого в истории астронавта ОАЭ Хазаа аль-Мансури перешел на борт Международной космической станции (МКС).

Политика Белый дом надеется задержать часть из военной помощи Киеву Ранее газета Washington Post сообщила со ссылкой на высокопоставленных чиновников американской администрации, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни о временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за высокого уровня коррупции в стране.

Армия и оружие Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии Под Дамаском прошли учения спецназа сирийской армии. Укрепрайон условных террористов был уничтожен, все задачи успешно выполнены.

Политика Лавров назвал ЕС ненадежным партнером Российский министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что Евросоюз - это ненадежный партнер для российской стороны, который игнорирует ее желание наладить равноправное общение.

Политика Меркель раскритиковала выступление шведской активистки Тунберг в ООН Немецкий канцлер Ангела Меркель раскритиковала выступление 16-летней экоактивистки из Швеции Греты Тунберг на саммите ООН по проблемам климата.

Политика В Госдепе прокомментировали невыдачу виз США части делегации России Соединённые Штаты «серьёзно относятся к своим обязательствам» в рамках соглашения с ООН, заявили в Госдепартаменте, комментируя ситуацию с невыдачей американских виз членам российской делегации для участия в ГА ООН в Нью-Йорке.

Футбол Кафельников раскритиковал «Спартак» в жёсткой форме Бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников в жёсткой форме раскритиковал команду, главного тренера Олега Кононова и владельца клуба Леонида Федуна.

Экономика Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.

Шоу-бизнес Сын Гарри и Меган впервые появился на публике Сын Гарри и Меган Арчи впервые появился на публике – малыша взяли на встречу с архиепископом Десмондом Туту.

Общество На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.