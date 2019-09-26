с чего всё началось

Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов. Согласно проекту, профицит будет снижаться с 0,9 трлн руб. в 2020 году до 0,3 трлн в 2022-м.

Театры В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров Народный артист СССР Марк Захаров с 1973 года работал главным режиссером театра "Ленком" (до 1990 он назывался Московским театром имени Ленинского комсомола).

Политика Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.

Политика От главы МИД Грузии потребовали объяснений за встречу с Лавровым Депутаты оппозиционной фракции «Единое национальное движение» вызвали министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани в парламент для дачи разъяснений по поводу его встречи с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Происшествия На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.

Происшествия В Москве два человека пострадали при стрельбе в ночном клубе В результате стрельбы пострадали два человека. Один из них был доставлен в больницу, другой отказался от госпитализации.

Шоу-бизнес Беременная Анастасия Решетова стала копией Алены Шишковой Сегодня Анастасия внезапно удивила подписчиков неожиданным решением. Решетова, как она сама призналась, перетерпела «сбой в системе».

Спорт Кенийка Чепнгетич выиграла марафон на чемпионате мира В марафоне победу с результатом 2:32:43 одержала кенийка Рут Чепнгетич.

Политика В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России Председатель комитета бундестага по экономическому сотрудничеству и развитию депутат от Христианско-социального союза (CSU) Петер Рамзауэр выступил с предложением поэтапного и быстрого снятия санкций.

Энергетика «Нафтогаз» предупредил об угрозе срыва отопительного сезона на Украине В сентябре президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству, Раде и силовикам обеспечить подготовку к отопительному сезону.

Общество МЧС опровергло запрет на курение на балконах Новые правила противопожарной безопасности, утвержденные правительством, не налагают запрет на курение на балконах квартир.

Автоспорт Квят пропустит квалификацию Гран-при России Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию Гран-при России "Формулы-1", которая пройдет в субботу, сообщается на официальном сайте "Королевских гонок".

Здоровье Врач рассказал, чем грипп отличается от ОРВИ Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи Департамента здравоохранения Москвы, главврач поликлиники №121 Андрей Тяжельников назвал отличительные признаки гриппа и ОРВИ.

Армия и оружие Пуля в лицо: на Донбассе уничтожен офицер нацгвардии Украины В сообщении бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины уточняется, что боевик участвовал в госперевороте в 2014 году, воевал на Донбассе в рядах ВСУ (и во время «АТО», и после переименования карательной операции в «ООС»), а позже — в рядах Нацгвардии, «пройдя сложный отбор в Бригаду быстрого реагирования».

Шоу-бизнес Наталья Подольская опубликовала пикантный снимок Наталья Подольская поразила поклонников, опубликовав не совсем для нее привычный снимок, где позирует в сексуальном купальнике.

Политика В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена Замгенпрокурора Украины Назар Холодницкий заявил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова призвала молиться за душу Заворотнюк Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.

Авто Mercedes подтвердил контракт с McLaren Предыдущее сотрудничество Mercedes и McLaren, продлившееся с 1995-го по 2014 год, принесло британской команде три чемпионских титула и один Кубок конструкторов.

Политика После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.

Шоу-бизнес Брэдли Купер собирался сделать Леди Гаге предложение, но передумал Голливудский актер Брэдли Купер собирался сделать предложение певице Леди Гаге, однако потом передумал.

Технологии Началось тестирование суверенного интернета на Урале До конца 2019 года планируется покрыть оборудованием весь Уральский федеральный округ.

Шоу-бизнес Сотрудница клиники тайно сделала фото и видео Заворотнюк Работница медицинского центра, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видео больной актрисы.

Политика В МИД прокомментировали новые антироссийские санкции США США, вводя санкции за поставку топлива для ВКС в Сирии, помогающим законному правительству в борьбе с терроризмом, фактически открыто встали на сторону террористов, заявил МИД России.