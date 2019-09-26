Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин представил проект бюджета на ближайшие три года

Минфин представил проект российского бюджета на ближайшие три года — на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов в четверг, 25 сентября.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось
В 2020 году профицит федерального бюджета России составит 0,9 трлн рублей, в 2021-м — 0,6 трлн рублей и 0,3 трлн рублей — в 2022 году, о чём свидетельствуют данные проекта
 бюджета на 2020 год и на плановый период с 2021 по 2022 год.
Life.ruвчера в 16:23

Подробнее о событии

Профицит бюджета РФ в 2020 году составит 0,9 трлн рублей

Московский Комсомолецвчера в 19:21

Стал известен проект бюджета РФ на ближайшие три года

Life.ruвчера в 16:23

Доходов больше, профицита меньше. Минфин опубликовал проект государственного бюджета на три года

Фонтанка.Рувчера в 14:12

Стал известен проект бюджета России на 2020—2022 годы

Росбалтвчера в 14:18

Опубликован проект бюджета России до 2022 года

Lenta.ruвчера в 16:21

Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы

Коммерсантъвчера в 14:10

Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года

ТАССвчера в 14:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 07:09, Вашингтон
Общество

Священника в Оренбургской области обвиняют в насилии над детьми

Как указывается на сайте Ленинского райсуда, следствие обвиняет Стремского по трём статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
RT на русском 06:46
Происшествия

Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину

Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУСК по региону.
РИА Новости 05:49
Происшествия

Следствие выдвинуло версии аварийной посадки в Барнауле

Причиной жесткой посадки "Боинга" Azur Air в Барнауле могли быть ошибки пилотирования или некачественное техобслуживание лайнера, сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете.
Интерфакс 06:07
Общество

Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына

На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Политика

Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского обучающим пособием

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Взгляд.ру 03:07
Общество

Россиянам запретят курить на балконах

Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Политика

Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ

Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Происшествия

В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге

Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия вчера в 08:25
Политика

Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России.
Газета.Ru 04:50
Происшествия

В доме китайского чиновника нашли 13,5 тонн золота

Газета.Ru 06:52
Политика

Скончался экс-президент Франции Жак Ширак

REGNUM 06:13
Экономика

Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить

Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Путешествия

Доступ туристов из Китая в Царское село будет ограничен

Газета.Ru 24 сентября в 16:04
Экономика

X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»

Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.
Известия 06:25
Общество

В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку

Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Экономика

Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию

Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26
Политика

США ввели санкции по Ирану в отношении китайских компаний

Напомним, президент США Дональд Трамп дал поручение существенно усилить санкции в отношении Ирана после атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Тегеран.
REGNUM вчера в 09:30
Политика

Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН

Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.
iReactor 24 сентября в 17:09
Технологии

«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор

ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Политика

Украинский телеканал «112» лишили лицензии

Как сообщало издание Strana.ua, ранее офис президента Украины потребовал от украинских чиновников в кратчайшие сроки лишить лицензии оппозиционный телеканал NewsOne.
REGNUM 06:09
Общество

В Пушкине появится единый кампус СПбГУ

Единый кампус Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) появится в Пушкине.
АБН 05:44
Общество

Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело

На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика

Лавров рассказал о планах Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи

Сергей Лавров добавил, что подходящим местом для штаб-квартиры ООН был бы российский город Сочи — как это предлагал Иосиф Сталин, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 19:25
Происшествия

МВД и СК задержали восьмерых сообщников Шишканова за убийство депутата

Восемь человек задержаны за организацию и совершение убийства депутата и его семьи в Раменском районе Москвы в 2012 году.
Газета.Ru 06:34
Кино

Петров обнимался с Милославской на премьере сериала «Триада»

В Москве состоялась закрытая премьера сериала «Триада», создателем которого выступил Семен Слепаков.
Телепрограмма вчера в 02:11
Армия и оружие

В Донбассе внезапно обострилась ситуация: бои по всей линии фронта, ВСУ несут потери

По данным Киева, накануне неспокойно было по всем направлениям: стреляли вблизи Марьинки, что на окраине Донецка, неподалеку от Гнутово и Новоселовки Второй, у Павлополя, Красногоровки, Водяного и Пищевика.
Российский Диалог вчера в 04:04
Общество

Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой

В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Происшествия

Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей

Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Политика

Саудовский принц признал ответственность за убийство Хашкаджи

ТАСС 02:49
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное