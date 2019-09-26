с чего всё началось

Минфин представил проект российского бюджета на ближайшие три года — на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов в четверг, 25 сентября.

Минфин представил проект бюджета на ближайшие три года

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