Экономика
ИзвестияМинфин представил проект бюджета на ближайшие три года
Минфин представил проект российского бюджета на ближайшие три года — на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов. Документ опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов в четверг, 25 сентября.
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с чего всё началось
В 2020 году профицит федерального бюджета России составит 0,9 трлн рублей, в 2021-м — 0,6 трлн рублей и 0,3 трлн рублей — в 2022 году, о чём свидетельствуют данные проекта бюджета на 2020 год и на плановый период с 2021 по 2022 год.Life.ruвчера в 16:23
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Доходов больше, профицита меньше. Минфин опубликовал проект государственного бюджета на три года
Фонтанка.Рувчера в 14:12
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Общество
Священника в Оренбургской области обвиняют в насилии над детьми
Как указывается на сайте Ленинского райсуда, следствие обвиняет Стремского по трём статьям Уголовного кодекса, среди которых изнасилование несовершеннолетних и неисполнение обязанностей по воспитанию детей.
RT на русском 06:46
Происшествия
Подозреваемая в убийстве ребенка в Тюменской области признала вину
Девушка, подозреваемая в жестоком убийстве ребенка в городе Заводоуковск Тюменской области, признала вину, сообщила РИА Новости в четверг представитель пресс-службы СУСК по региону.
РИА Новости 05:49
Происшествия
Следствие выдвинуло версии аварийной посадки в Барнауле
Причиной жесткой посадки "Боинга" Azur Air в Барнауле могли быть ошибки пилотирования или некачественное техобслуживание лайнера, сообщили "Интерфаксу" в Следственном комитете.
Интерфакс 06:07
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына
На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.
Вечерняя Москва вчера в 06:18
Политика
Кравчук назвал разговор Трампа и Зеленского обучающим пособием
Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал публикацию стенограммы разговора украинского лидера Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.
Взгляд.ру 03:07
Общество
Россиянам запретят курить на балконах
Соответственно, отныне россияне не смогут жарить шашлыки, курить и зажигать свечи на балконах.
Lenta.ru 05:53
Политика
Украина и МВФ не договорились о новой кредитной программе, пишут СМИ
Изначально ожидалась оценка выполнения Киевом требований для получения очередного транша кредита по действующей программе, однако потом стало известно, что стороны ведут переговоры о новой кредитной программе.
РИА Новости 06:42
Происшествия
В Федерации бокса России опровергли драку боксеров в Екатеринбурге
Российские боксеры не устраивали драк в отеле в Екатеринбурге.
Известия вчера в 08:25
Политика
Лукашенко: Белоруссия не собирается дружить с Западом против России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не намерен дружить с Западом против России.
Газета.Ru 04:50
Экономика
Прожиточный минимум пенсионеров предложили повысить
Правительство предложило повысить сумму прожиточного минимума пенсионеров в целом по России в 2020 году. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:57
Путешествия
Доступ туристов из Китая в Царское село будет ограничен
Газета.Ru 24 сентября в 16:04
Экономика
X5 Retail откажется от половины гипермаркетов «Карусель»
Всего под брендом «Карусель» работает 91 магазин. За первые полугодие 2019 года сеть принесла X5 Retail Group 5,1% общей выручки.
Известия 06:25
Общество
В Москве нашли 119-летнюю пенсионерку
Пенсионный фонд России назвал возраст самой старой пенсионерки Москвы — ею оказалась женщина, родившаяся в 1900 году.
Известия 05:36
Экономика
Путин: в ожидании 700 миллиардов ЦБ немного «подкрутил» инфляцию
Одной из причин снижения инфляции в России президент назвал "подкрутку" Центробанком 700 миллиардов рублей в ожидании их прихода в экономику, который задерживается из-за недостаточно энергичной работы по реализации нацпроектов.
Вести.Ru вчера в 10:26
Политика
США ввели санкции по Ирану в отношении китайских компаний
Напомним, президент США Дональд Трамп дал поручение существенно усилить санкции в отношении Ирана после атаки беспилотников на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии, ответственность за которую Вашингтон возлагает на Тегеран.
REGNUM вчера в 09:30
Политика
Госдеп прокомментировал отказ в выдаче виз российской делегации в ООН
Представитель американского Госдепа объяснил отказ в выдаче виз российской делегации для участия на Генассамблее ООН.
iReactor 24 сентября в 17:09
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС 24 сентября в 23:00
Политика
Украинский телеканал «112» лишили лицензии
Как сообщало издание Strana.ua, ранее офис президента Украины потребовал от украинских чиновников в кратчайшие сроки лишить лицензии оппозиционный телеканал NewsOne.
REGNUM 06:09
Общество
В Пушкине появится единый кампус СПбГУ
Единый кампус Санкт-Петербургского государственного университета (СПБГУ) появится в Пушкине.
АБН 05:44
Общество
Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело
На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.
Газета.Ru 04:27
Политика
Лавров рассказал о планах Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи
Сергей Лавров добавил, что подходящим местом для штаб-квартиры ООН был бы российский город Сочи — как это предлагал Иосиф Сталин, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 19:25
Происшествия
МВД и СК задержали восьмерых сообщников Шишканова за убийство депутата
Восемь человек задержаны за организацию и совершение убийства депутата и его семьи в Раменском районе Москвы в 2012 году.
Газета.Ru 06:34
Кино
Петров обнимался с Милославской на премьере сериала «Триада»
В Москве состоялась закрытая премьера сериала «Триада», создателем которого выступил Семен Слепаков.
Телепрограмма вчера в 02:11
Армия и оружие
В Донбассе внезапно обострилась ситуация: бои по всей линии фронта, ВСУ несут потери
По данным Киева, накануне неспокойно было по всем направлениям: стреляли вблизи Марьинки, что на окраине Донецка, неподалеку от Гнутово и Новоселовки Второй, у Павлополя, Красногоровки, Водяного и Пищевика.
Российский Диалог вчера в 04:04
Общество
Вильфанд предупредил о температурных аномалиях зимой
В период с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Известия вчера в 08:59
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Следственный комитет России задержал первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора Алексея Мельникова по подозрению в вымогательстве 100 млн рублей.
Известия вчера в 08:44
Происшествия
В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone
РИА Новости вчера в 09:25