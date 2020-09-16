Капитал страны 17

Оптимизация предусматривает снижение на десять процентов "незащищенных" статьей расходов, снижение на пять процентов расходов на вооружения и отказ от ежегодной индексации зарплат чиновников в 2021 году. Об этом сообщает издание "Известия".