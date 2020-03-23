Коронавирус
ВедомостиМинфин заявил об отсутствии планов сокращать расходы бюджета
Сокращение расходов бюджета в 2020 г. не планируется, сообщила пресс-служба Минфина. Перераспределение расходов на более приоритетные направления в связи с эпидемиологической ситуацией в мире возможно без секвестра бюджета, за счет резервных средств, уточнили в ведомстве.
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Политика
Саммит G20 по коронавирусу пройдет 26 марта
Происшествия
В Липецкой области выявили два новых случая коронавируса
Липецк, 24 марта 2020, 14:13 — REGNUM В Липецкой области выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
Шоу-бизнес
Жена Петросяна отреагировала на слухи о рождении ребенка
Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова с юмором прокомментировала сообщения о рождении ребенка.
Армия и оружие
В Италии определили город для работы военных вирусологов из России
Накануне, 23 марта, десять самолетов ВКС России доставили военных вирусологов и медоборудование в Италию.
Политика
На президентских выборах в Абхазии победил оппозиционер Бжания
На повторных выборах президента Абхазии победу одержал депутат, лидер оппозиции 57-летний Аслан Бжания.
Общество
В Подмосковье подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом
Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья, сообщает оперативный штаб о ситуации с коронавирусом в Московской области.
Общество
Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде
Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.
Общество
Илон Маск подарил Калифорнии 1200 аппаратов для вентиляции легких
1200 аппаратов искусственной вентиляции легких получили от американского предпринимателя Илона Маска власти Калифорнии, рассказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 23 марта на пресс-конференции.
Общество
В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса
Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.
Здоровье
Более 400 человек в Коми находятся под наблюдением из-за коронавируса
По данным Роспотребнадзора по Коми на 21 марта, в республике лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – по-прежнему один, под медицинским наблюдением находится 431 человек, в том числе 422 прибывших из неблагополучных стран по коронавирусу.
Гаджеты
В Huawei установили оболочку EMUI 10 на 100 млн устройств
В компании Huawei отчитались об установке своей фирменной оболочки EMUI 10 на более чем 100 млн устройств.
Общество
В мэрии Москвы исключили полное закрытие ресторанов и ТЦ
Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг информацию о том, что московские власти якобы планируют полностью закрыть заведения общественного питания, торговые центры и киоски, сообщает агентство ТАСС.
Музыка
«Евровидение-2020» может пройти в формате онлайн-концерта
Организаторы «Евровидения-2020» рассматривают возможность провести музыкальное шоу онлайн и без конкурсной составляющей.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Биатлон
Губерниев отреагировал на слова Резцовой о Шипулине
Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой в адрес бывшего биатлониста Антона Шипулина.
Общество
Мишустин поручил ужесточить меры наказания за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости разработать предложения для ужесточения мер наказания за нарушение карантина из-за коронавируса.
Общество
Экс-президент Финляндии заразился коронавирусом
У бывшего президента Финляндии Мартти Ахтисаари обнаружили коронавирус.
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.
Происшествия
Пациенты с подозрением на коронавирус сбежали из Сочи в Екатеринбург
Нарушившие карантинный режим и сбежавшие из сочинской больницы пациенты уехали в Екатеринбург, теперь их ищут в уральской столице.
Общество
ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах
Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил ЦБ.
Политика
Жаров освобожден от должности главы Роскомнадзора
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров освобожден от занимаемой должности.
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ
Политика
Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной
Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Экономика
Капитализация компании Apple упала ниже $1 трлн
В январе 2019 года Apple подешевела после того, как предупредила о возможном снижении выручки и вновь превысила $1 трлн лишь в мае 2019 года.
Общество
В России за сутки подтвержден 71 случай коронавируса
В России за последние сутки зарегистрирован 71 подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
Спорт
В МОК заявили о переносе Олимпиады-2020
Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщил член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, пишут USA Today.
Здоровье
В Волгограде подтвержден первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Волгограде.
Общество
Первый тест Меркель на коронавирус дал отрицательный результат
Первый тест Ангелы Меркель на коронавирус дал отрицательный результат. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Экономика
Мишустин поручил Минфину определить антикризисные приоритеты
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил министерствам финансов и экономического развития подготовить предложения "по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях".