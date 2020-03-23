Сокращение расходов бюджета в 2020 г. не планируется, сообщила пресс-служба Минфина. Перераспределение расходов на более приоритетные направления в связи с эпидемиологической ситуацией в мире возможно без секвестра бюджета, за счет резервных средств, уточнили в ведомстве.

Происшествия В Липецкой области выявили два новых случая коронавируса Липецк, 24 марта 2020, 14:13 — REGNUM В Липецкой области выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.

Общество В Подмосковье подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом Еще шесть новых случаев заболевания коронавирусом подтверждены у жителей Подмосковья, сообщает оперативный штаб о ситуации с коронавирусом в Московской области.

Общество Главврач калужской больницы объяснил свой отпуск в Таиланде Главный врач областной больницы Владимира Кондюкова в Калуге в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал, почему уехал в отпуск в Таиланд во время пандемии коронавируса.

Общество Илон Маск подарил Калифорнии 1200 аппаратов для вентиляции легких 1200 аппаратов искусственной вентиляции легких получили от американского предпринимателя Илона Маска власти Калифорнии, рассказал губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 23 марта на пресс-конференции.

Общество В Минздраве рассказали, когда снизится активность коронавируса Пока же в мире насчитывается больше 292 тысяч зараженных Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико, активность коронавируса снизится с изменением сезона, то есть в апреле-мае.

Здоровье Более 400 человек в Коми находятся под наблюдением из-за коронавируса По данным Роспотребнадзора по Коми на 21 марта, в республике лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – по-прежнему один, под медицинским наблюдением находится 431 человек, в том числе 422 прибывших из неблагополучных стран по коронавирусу.

Общество В мэрии Москвы исключили полное закрытие ресторанов и ТЦ Руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк опроверг информацию о том, что московские власти якобы планируют полностью закрыть заведения общественного питания, торговые центры и киоски, сообщает агентство ТАСС.

Биатлон Губерниев отреагировал на слова Резцовой о Шипулине Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой в адрес бывшего биатлониста Антона Шипулина.

Единоборства Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что нашёл место для проведения боя между чемпионом организации в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном.

Общество ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в некоторых банкоматах Российским банкам необходимо проводить дезинфекцию банкоматов и ограничить выдачу наличных денег в некоторых терминалах из-за распространения коронавируса, сообщил ЦБ.

Общество Гидрометцентр рассказал о погоде летом Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Экономика Капитализация компании Apple упала ниже $1 трлн В январе 2019 года Apple подешевела после того, как предупредила о возможном снижении выручки и вновь превысила $1 трлн лишь в мае 2019 года.

Спорт В МОК заявили о переносе Олимпиады-2020 Олимпийские игры 2020 года в Токио будут перенесены из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщил член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд, пишут USA Today.