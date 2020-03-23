Коронавирус

News.ruNews.ruМинфин РФ отказался сокращать расходы бюджета для поддержки экономики

Сокращение расходов федерального бюджета в 2020 году не планируется, — заключили в Минфине. Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Минфин и Минэкономразвития планируют заняться определением приоритета бюджетных расходов для предотвращения экономического кризиса.
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Правительство может сократить расходы на нацпроекты, стройки и инвестиции

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Минфин: Сокращение расходов бюджета в 2020 году не планируется

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Минфин: Сокращать расходы бюджета РФ в 2020 году не планируется

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Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
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Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать предложения для ужесточения ответственности за нарушение карантина в связи с распространением коронавируса.
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Соловьев ответил команде КВН на сравнение со Стивеном Сигалом

Газета.Ru вчера в 05:05
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В Минздраве спрогнозировали время спада коронавируса

Прогноз эксперта гласит: спад заболеваний должен наблюдаться с изменением сезона, т. е. это может произойти в апреле-мае, пишет ТАСС.
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В доме российского епископа нашли нарколабораторию

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В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом

Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в регионе лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Интерфакс.
Аргументы и Факты вчера в 20:27
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Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

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Общество

Гидрометцентр рассказал о погоде летом

Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 06:17
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Цена на нефть продолжила падение

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 7,9 процента и составила 25,01 доллара за баррель, стоимость апрельского фьючерса нефти WTI потеряла 7,5 процента — до 21,06 доллара.
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Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Политика

В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело

Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Газета.Ru вчера в 11:18
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Ваши действия преведут к пустым полкам 90х.
Сахалин.Инфо вчера в 00:13
Политика

Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19

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Общество

Посольство России: эвакуировать россиян с филиппинских островов помогут местные военные

Филиппинский военный самолет доставит во вторник вечером с острова Палаван граждан России, заблокированных там из-за ограничительных мер в республике в связи с эпидемией коронавируса, в провинцию Себу, откуда 26 марта должен вылететь в РФ первый специальный борт.
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Из московских аптек начал пропадать парацетамол

Парацетамол в трех самых популярных дозировках – 200 мг, 500 мг и экстратаб – нашелся только в шести аптеках «Асны» по всей Москве.
Ведомости вчера в 17:53
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Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования

Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" на семьи, имеющие только одного несовершеннолетнего ребёнка.
Российская газета вчера в 15:27
Наука

Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса

Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:48
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru 22 марта в 04:10
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Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19

«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.
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Выставка «От Дюрера до Матисса» в Пушкинском открылась в прямом эфире

РИА Новости вчера в 14:32
Финансы

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
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Общество

«Ведомости»: проверки для малого и среднего бизнеса могут быть отменены на весь 2020 год

Министерство направило в кабмин проект распоряжения, согласно которому предлагается отменить плановые проверки для малого и среднего бизнеса в течение всего 2020 года, сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ, подлинность которого газете подтвердил представитель Минэкономразвития.
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Политика

Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина

Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ведомости вчера в 06:23
Происшествия

В Челябинске выявили еще два случая коронавируса

В Челябинске предварительный анализ на коронавирус показал положительный результат еще у двух человек – результаты переданы для подтверждения в лабораторию Новосибирска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 00:42
Общество

В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом

В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
РБК 01:42
Происшествия

69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке

В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
Известия 01:31
Политика

Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".
Интерфакс 02:13
Общество

Российские банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса

Райффайзенбанк вводит для сотрудников график работы с непересекающимися сменами.
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