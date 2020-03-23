Коронавирус
News.ruМинфин РФ отказался сокращать расходы бюджета для поддержки экономики
Сокращение расходов федерального бюджета в 2020 году не планируется, — заключили в Минфине. Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Минфин и Минэкономразвития планируют заняться определением приоритета бюджетных расходов для предотвращения экономического кризиса.
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Политика
Жаров возглавил холдинг «Газпром-медиа»
Экс-глава Роскомнадзора Александр Жаров назначен гендиректором «Газпром-медиа». Об этом говорится на сайте холдинга во вторник, 24 марта.
Футбол
Семин объявил трех лучших футболистов сезона
Наставник «Локомотива» Юрий Семин назвал трех лучших игроков текущего сезона РПЛ.
Общество
Мишустин поручил ужесточить ответственность за нарушение карантина
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил разработать предложения для ужесточения ответственности за нарушение карантина в связи с распространением коронавируса.
Общество
Соловьев ответил команде КВН на сравнение со Стивеном Сигалом
Здоровье
Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса
Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Общество
В Минздраве спрогнозировали время спада коронавируса
Прогноз эксперта гласит: спад заболеваний должен наблюдаться с изменением сезона, т. е. это может произойти в апреле-мае, пишет ТАСС.
Происшествия
В доме российского епископа нашли нарколабораторию
На квартире епископа Череповецкого и Белозерского Флавиана нашли нарколабораторию. Об этом сообщает ИА «СеверИнформ».
Здоровье
В Приморье подтверждены первые случаи заражения коронавирусом
Пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что в регионе лабораторно подтверждены первые два случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Интерфакс.
Единоборства
Уайт заявил, что нашёл место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде летом
Россиян ждет теплое лето на большей части территории страны с температурой около и выше нормы, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Энергетика
Цена на нефть продолжила падение
В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года снизилась на 7,9 процента и составила 25,01 доллара за баррель, стоимость апрельского фьючерса нефти WTI потеряла 7,5 процента — до 21,06 доллара.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Политика
В Крыму против главы «Меджлиса» Чубарова возбудили дело
Органами Следственного комитета по Крыму возбуждено уголовное дело против главы "Меджлиса крымско-татарского народа" Рефата Чубарова, сообщается на сайте СК.
Футбол
Пустые полки
Ваши действия преведут к пустым полкам 90х.
Политика
Посол РФ в США призвал Human Rights Watch не лгать о борьбе с COVID-19
Посол России в США Анатолий Антонов призвал правозащитную организацию Human Rights Watch не дезинформировать людей о борьбе с коронавирусом в России.
Общество
Посольство России: эвакуировать россиян с филиппинских островов помогут местные военные
Филиппинский военный самолет доставит во вторник вечером с острова Палаван граждан России, заблокированных там из-за ограничительных мер в республике в связи с эпидемией коронавируса, в провинцию Себу, откуда 26 марта должен вылететь в РФ первый специальный борт.
Здоровье
Из московских аптек начал пропадать парацетамол
Парацетамол в трех самых популярных дозировках – 200 мг, 500 мг и экстратаб – нашелся только в шести аптеках «Асны» по всей Москве.
Авто
Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования
Минпромторг предложил распространить действие программы льготного автокредитования "Семейный автомобиль" на семьи, имеющие только одного несовершеннолетнего ребёнка.
Наука
Вскрылись новые факты искусственного происхождения коронавируса
Ученые сообщили о новых подробностях, которые могут служить доказательствами искусственного происхождения коронавируса, пишут "Известия".
Происшествия
В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт
"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Здоровье
Попова заявила о появлении иммунитета у переболевших COVID-19
«Сегодняшние исследования говорят о том, что иммунитет вырабатывается после перенесенного инфекционного заболевания, вызванного новым коронавирусом», — сказала Попова.
Культура
Выставка «От Дюрера до Матисса» в Пушкинском открылась в прямом эфире
Финансы
Ставки по ипотеке и вкладам в банках России начали расти
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта Центробанк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%. При этом спустя менее двух недель с момента очередного обвала цен на нефть и курса рубля средние ставки по ипотеке в 15 крупнейших банках России незначительно выросли.
Общество
«Ведомости»: проверки для малого и среднего бизнеса могут быть отменены на весь 2020 год
Министерство направило в кабмин проект распоряжения, согласно которому предлагается отменить плановые проверки для малого и среднего бизнеса в течение всего 2020 года, сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ, подлинность которого газете подтвердил представитель Минэкономразвития.
Политика
Песков прокомментировал приказ Собянина о пенсионерах и возраст Путина
Указ мэра Москвы Сергея Собянина о запрете людям старше 65 лет выходить из дома из-за рисков распространения коронавируса не распространяется на 67-летнего президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Происшествия
В Челябинске выявили еще два случая коронавируса
В Челябинске предварительный анализ на коронавирус показал положительный результат еще у двух человек – результаты переданы для подтверждения в лабораторию Новосибирска, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Общество
В Башкирии выявили первые случаи заражения коронавирусом
В Республике Башкортостан подтверждено три первых случая заражения коронавирусом.
Происшествия
69-летняя москвичка умерла в больнице в Коммунарке
В больнице в Коммунарке умерла 69-летняя женщина, результат теста на коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий пневмонию COVID-19, пока не известен.
Политика
Шойгу сдал тест на коронавирус по возвращении из Сирии
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сдал тест на коронавирус после возвращения из рабочей поездки в Сирию, результат анализа был отрицательный, сообщает телеканал "Звезда".
Общество
Российские банки начали менять режим работы отделений из-за коронавируса
Райффайзенбанк вводит для сотрудников график работы с непересекающимися сменами.