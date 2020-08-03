Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей. Средства получили субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста.В источнике
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Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
Российская газета3 августа в 02:24
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Интерфакс - Россиявчера в 06:17
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ИА Красная Весна3 августа в 03:25