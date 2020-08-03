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Российская газета
Российская газета

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

По распоряжению правительства Минфин перечислил второй транш поддержки 69 регионам на 100 млрд рублей. Средства получили субъекты РФ, чьи налоговые и неналоговые доходы (ННД) по состоянию на 1 июля были ниже поступлений за предыдущий год, проиндексированных на прогнозный темп роста.В источнике
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ТАСС

ЕАО получит около 174 млн рублей на сбалансированность бюджета в условиях пандемии

ТАСС00:34
Российская газета

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

Российская газета3 августа в 02:24
Интерфакс - Россия

Минфин РФ перечислил Новгородской области более 500 млн руб. на компенсацию снижения доходов из-за коронавируса

Интерфакс - Россиявчера в 06:17
Rambler News Service

Регионы получили новый транш финансовой поддержки

Rambler News Service3 августа в 03:31
ИА Красная Весна

Правительство РФ отправило еще 100 млрд рублей на поддержку регионов

ИА Красная Весна3 августа в 03:25
ПРАЙМ

Минфин перечислил второй транш поддержки регионам в 100 млрд рублей

ПРАЙМ3 августа в 02:48
Парламентская газета

Регионам предоставили кредитные и курортные каникулы

Парламентская газета17:00
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В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

"Пожар до Владивостока" Александр Лукашенко во время обращения к народу и парламенту во вторник заявил, что если в Белоруссии произойдет дестабилизация обстановки и революция, то разгорится "пожар до Владивостока".
В Госдуме оценили слова Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
РИА Новости21:41
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Валентин Коновалов рассказал «Ъ», как работается оппозиционным губернаторам

Валентин Коновалов рассказал "Ъ", как работается оппозиционным губернаторам Республика Хакасия в 2018 году стала одним из регионов, где кремлевская машина губернаторских выборов дала сбой: действующего главу, единоросса Виктора Зимина в первом туре обошел 30-летний коммунист Валентин Коновалов.
Коммерсантъ18:35
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Более 6 тысяч «умных» счетчиков установили в Подмосковье с начала года

Более 6 тысяч электросчетчиков с функцией автоматического снятия показаний установили жителям Подмосковья с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства энергетики.
РИА Новостивчера в 05:42
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Врач дала советы страдающим от гипертонии

Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова рассказала в интервью телеканалу "Звезда", какие правила необходимо соблюдать людям с гипертонией.
РИА Новости23:52
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Мир: Теперь мы знаем: до нашей была ещё одна Вселенная

Применив математический инструмент под названием "петлевая квантовая космология", объединяющий в себе теорию относительности и квантовую механику, ученые Пенсильванского университета поняли: наша Вселенная появилась не в результате "взрыва", а скорее в результате "отскока".
МИА МИРвчера в 13:36
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