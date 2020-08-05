Президент Молдавии Додон прибыл с рабочим визитом в Москву

«Прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где намереваюсь встретиться с российскими официальными лицами и обсудить с ними вопросы интенсификации и углубления молдавско-российского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес», — указал Додон.