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REGNUM
REGNUM

Минфин РФ перечислил Омской области 1,1 млрд рублей

Омск, 5 августа 2020, 06:00 — REGNUM Министерство финансов РФ перечислило 69 российским регионам второй транш поддержки в объеме 100 млрд рублей для компенсации снижения их доходов. В число получателей вошла Омская область, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.В источнике
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Парламентская газета

Регионам предоставили кредитные и курортные каникулы

Парламентская газета17:00
ТАСС

Новгородская область получила вторую дотацию из федбюджета объемом более 512 млн рублей

ТАССвчера в 06:57
Российская газета

Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей

Российская газета3 августа в 02:24
Rambler News Service

Регионы получили новый транш финансовой поддержки

Rambler News Service3 августа в 03:31
ИА Красная Весна

Правительство РФ отправило еще 100 млрд рублей на поддержку регионов

ИА Красная Весна3 августа в 03:25
ПРАЙМ

Минфин перечислил второй транш поддержки регионам в 100 млрд рублей

ПРАЙМ3 августа в 02:48
Интерфакс - Россия

Минфин РФ перечислил Новгородской области более 500 млн руб. на компенсацию снижения доходов из-за коронавируса

Интерфакс - Россиявчера в 06:17
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Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2

Арендатор баржи-трубоукладчика "Фортуна", которая способна достроить "Северный поток — 2", не принимает и не намерен принимать участия в работах по укладке газопровода в Балтийском море, сообщает РБК.
Арендатор «Фортуны» отказался от участия в достройке Nord Stream 2
РИА Новости19:58
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«Каролина» выиграла у «Рейнджерс» благодаря хет-трику Свечникова

Благодаря тройному попаданию шайбы в ворота противника, россиянин смог принести победу своей команде и заработать сравнение с легендарным хоккеистом Уэйном Гретцки, прославившимся аналогичным хет-триком.
CT newsвчера в 11:22
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Президент Молдавии Додон прибыл с рабочим визитом в Москву

«Прибыл с кратким рабочим визитом в Москву, где намереваюсь встретиться с российскими официальными лицами и обсудить с ними вопросы интенсификации и углубления молдавско-российского сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес», — указал Додон.
REGNUMвчера в 04:29
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Лия Ахеджакова обратилась к ушедшему из «Современника» Сергею Гармашу

Российская народная артистка Лия Ахеджакова опубликовала на странице в Facebook актера Владимира Еремина пост, в котором обратилась к Сергею Гармашу, недавно ушедшему из театра «Современник», сообщает Газета.ru.
РИАМОвчера в 12:42
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Опубликованы новые записи задержания Джорджа Флойда

Миннеаполис, США, 4 августа 2020, 11:23 — REGNUM Записи с нательных камер офицеров полиции, участвовавших в задержании жителя американского Миннеаполиса, темнокожего Джорджа Флойда, опубликованы британским изданием Daily Mail.
REGNUMвчера в 04:23
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