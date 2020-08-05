Минфин РФ перечислил Омской области 1,1 млрд рублей
Омск, 5 августа 2020, 06:00 — REGNUM Министерство финансов РФ перечислило 69 российским регионам второй транш поддержки в объеме 100 млрд рублей для компенсации снижения их доходов. В число получателей вошла Омская область, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.В источнике
Подробнее о событии
Минфин перечислил регионам второй транш поддержки на 100 млрд рублей
Российская газета3 августа в 02:24
Правительство РФ отправило еще 100 млрд рублей на поддержку регионов
ИА Красная Весна3 августа в 03:25
Минфин РФ перечислил Новгородской области более 500 млн руб. на компенсацию снижения доходов из-за коронавируса
Интерфакс - Россиявчера в 06:17