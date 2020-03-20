Политика
Давыдов.ИндексМинфин РФ перешел из подчинения премьеру к его заместителю
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между зампредами правительства, согласно которым координировать деятельность министерства финансов теперь будет руководитель аппарата кабмина, вице-премьер Дмитрий Григоренко.
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Здоровье
Общественники требуют усилить меры по борьбе с коронавирусом
Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
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Huawei P40 и P40 Pro показали на новых рендерах
Уже известно, что новинки будут оснащены процессором Kirin 990, а их экраны будут иметь частоту обновления до 120 Гц.
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В DOOM Eternal можно пройти две классические Doom
Общество
Только 11 человек в России заразились коронавирусом внутри страны
Только 11 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. в России произошли в результате контактов внутри страны.
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«Мы не смогли заменить, как говорили в прошлом году, «никакущих Макса Тальбо и Давида Деарне» - Сушинский о
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Политика
В регионах Украины ввели режим чрезвычайной ситуации
Правительство Украины на экстренном заседании приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в ряде регионов страны для противодействия распространению коронавирусной инфекции.
Экономика
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений
Госдума приняла закон о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Документ создает благоприятные инвестиционные условия для бизнесменов.
Общество
Роскомнадзор потребовал от «Эха Москвы» удалить фейки о коронавирусе
Роскомнадзор потребовал от "Эха Москвы" и прочих СМИ, распространяющих ложную информацию, удалить все фейки о коронавирусе.
Экономика
В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться
Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус вновь решилась на откровенную съемку
Актриса Кристина Асмус опубликовала фото топлес, после чего звезде российского кино подписчики в соцсети Instagram напомнили о ее откровенных съемках в фильме «Текст».
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена за хищение 1,7 млрд у «Водоканала Петербурга»
В Санкт-Петербурге суд заключил заочно под стражу бизнесмена Алексея Малеева по обвинению в хищении 1,7 млрд рублей ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
Транспорт
В Москве число поездок на метро и МЦК снизилось на 30%
Количество поездок в метро и на МЦК уменьшилось на 30% со 2 по 19 марта, сообщает департамент транспорта Москвы.
Здоровье
Роспотребнадзор пояснил правила домашнего карантина
В Роспотребнадзоре пояснили, что гражданам, находящимся на карантине категорически не рекомендуется выходить из дома за продуктами, в аптеку и даже выбрасывать мусор.
Общество
В Польше объявили режим эпидемии из-за коронавируса
В Польше в связи с коронавирусом вводится режим эпидемии.
Экономика
ТПП сообщила о рисках прекращения работы 3 млн предпринимателей
Около 3 млн предпринимателей могут прекратить работу из-за сложностей в экономике, сообщила вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Елена Дыбова.
Футбол
Малком сравнил чемпионаты Франции и России
Бразильский форвард «Зенита» Малком в интервью изданию Foot Mercato поделился мнением о силе чемпионата России.
Общество
Число жертв коронавируса в Италии побило суточный рекорд
В Италии за сутки умерли 627 человек с коронавирусом, это самый большой показатель с момента начала эпидемии.
Экономика
Первый зампред ВТБ назвал ситуацию в экономике «совершенным штормом»
Цена нефти марки Brent, которая еще в конце прошлого года находилась на уровне под $70 за баррель, рухнула после вспышки коронавируса и срыва сделки ОПЕК+.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова высказалась о скандале с Джиганом
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
"Совет конкурса принял решение, что в соответствии с правилами конкурса песни этого года не будут допущены к участию в конкурсе в 2021 году", - говорится в сообщении организаторов.
Шоу-бизнес
Михалкова рассказала о тяжелом разводе с Гигинеишвили
Российская актриса Надежда Михалкова, дочь известного режиссера Никиты Михалкова, рассказала о тяжелом разводе со своим бывшим мужем Резо Гигинеишвили.
Общество
На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
Общество
В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19
Напомним, накануне стало известно, что в Ставропольском крае у одного человека тест на коронавирус дал положительный результат.