Политика

Давыдов.ИндексДавыдов.ИндексМинфин РФ перешел из подчинения премьеру к его заместителю

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между зампредами правительства, согласно которым координировать деятельность министерства финансов теперь будет руководитель аппарата кабмина, вице-премьер Дмитрий Григоренко.
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