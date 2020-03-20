Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между зампредами правительства, согласно которым координировать деятельность министерства финансов теперь будет руководитель аппарата кабмина, вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Минфин РФ перешел из подчинения премьеру к его заместителю

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Здоровье Роспотребнадзор призвал россиян старше 60 лет изолироваться Роспотребнадзор обнародовал на своем сайте рекомендации для людей старше 60 лет, порекомендовав гражданам этой категории изолироваться в связи с распространением коронавируса.

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