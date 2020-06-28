Почти вся сумма относится к пересмотру планов по поддержке семей с детьми. Кроме «Демографии» достаточно существенные перераспределения запланированы в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

с чего всё началось

Больше всего пострадает нацпроект «Демография». Изначально финансирование на этот проект закладывалось на уровне 1,2 трлн рублей. Теперь расходы на него предполагается снизить на 150 млрд, что составляет 10% стоимости нацпроекта на 2021−2022 годы.

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