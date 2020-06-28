Экономика
REGNUMМинфин РФ планирует урезать финансирование нацпроектов
Больше всего пострадает нацпроект «Демография». Изначально финансирование на этот проект закладывалось на уровне 1,2 трлн рублей. Теперь расходы на него предполагается снизить на 150 млрд, что составляет 10% стоимости нацпроекта на 2021−2022 годы.
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с чего всё началось
Почти вся сумма относится к пересмотру планов по поддержке семей с детьми. Кроме «Демографии» достаточно существенные перераспределения запланированы в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.Известиявчера в 14:10
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Общество
Мишустин выделил субсидии банкам на льготные автокредиты
Банки получат субсидии от государства для возмещения трат на льготные автокредиты семьям с детьми и медицинским работникам.
РБК вчера в 06:04
Общество
ЦИК получил 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию
В Центральную избирательную комиссию поступило 115 обращений, касающихся использования административного ресурса при проведении голосования по поправкам к Конституции РФ.
Российская газета вчера в 11:30
Общество
В России начала работать новая единая информационная система ОСАГО
Новая система позволит централизованно собирать, хранить и обрабатывать информацию по обязательному автострахованию и гарантировать автовладельцам качество страховых данных, а ЦБ как регулятору — видеть полную статистику убыточности по направлению ОСАГО.
Агентство страховых новостей вчера в 09:04
Происшествия
В больнице в Коммунарке лечатся более 300 пациентов
Более 300 пациентов находятся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, где лечат больных новой коронавирусной инфекцией, сообщил главврач Денис Проценко.
РИА Новости 01:29
Общество
Греф ответил на критику Михалкова в «Бесогоне»
Греф поделился, что полностью посмотрел только две из трех передач «Бесогон», в которых его упомянул Михалков, рассуждая о проблемах развития школьного образования.
Infox.ru 02:12
Политика
Лукашенко назвал Минск единственным союзником Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что Россия не хочет потерять республику, так как Минск остался единственным союзником Москвы.
RT на русском 01:19
Общество
Виновный в смертельном ДТП Ефремов сделал политическое заявление
Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов признался, что не имеет отношения к оппозиции. Об этом рассказал его адвокат Эльман Пашаев.
Политическая Экспертиза вчера в 03:50
Происшествия
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Инцидент с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление.
РБК вчера в 15:32
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Общество
Граждане РФ могут получить обещанные выплаты 1 июля
В ходе совещания ПФР обсуждались выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка 16 лет.
Финансовая газета вчера в 06:30
Политика
Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы
Граждане 113 стран смогут въезжать в Россию без оформления бумажной визы, сообщил "Ъ" замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Интерфакс вчера в 14:38
Происшествия
Жителей райцентра в Липецкой области подняли по тревоге
Жителей Усмани ночью 29 июня подняли по тревоге. Сработала сирена, оповещающая город о чрезвычайной ситуации.
LipetskMedia.ru 01:17
Общество
Шведский эксперт предупредил о последствиях потепления в Сибири
Российская газета 02:35
Общество
В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Музыка
В Самаре для «Рока на Волге» смонтировали плавучую сцену
Evo-rus.com вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Футбол
Хави заявил, что мечтает возглавить «Барселону»
Напомню, что представители «Барселоны» уже обращались ко мне в январе с предложением возглавить клуб.
ГЛАС.RU 00:28
Здоровье
Всех поступающих в стационары Челябинска проверят на ковид
Мэр Наталья Котова поручила жестко контролировать этот момент, напомнив, что за все время в медицинских учреждениях было уже несколько заносов инфекции, приведших к вспышкам заболеваемости.
Челябинск Сегодня 01:50
Транспорт
Стоимость проезда по ЦКАД составит 2,5 рубля за километр
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 рубля за километр, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
ТАСС 02:43
Происшествия
Эксперт Антипов: на борту MH17 произошли еще два взрыва
ПолитРоссия 26 июня в 15:13
Политика
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
Происшествия
В Карачи боевики напали на Пакистанскую фондовую биржу
В Карачи произошло нападение боевиков на Пакистанскую фондовую биржу, сообщает Dawn.
RT на русском 02:32
Общество
Более 1 тыс. пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за сутки
Еще 1007 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за минувшие сутки.
Известия 02:16
Здоровье
Как кофе влияет на вес человека, выяснили ученые
ToDay News Ufa вчера в 13:04
Политика
Староста района Прага-6 назвал виной России снос памятника Коневу
Газета.Ru вчера в 04:18
Шоу-бизнес
Пугачева в мятной пижаме приняла в гостях Юдашкиных и Буйнова
На появившейся в сети фотографии видно, что посвежевшая Пугачева встречала их в домашнем костюме-пижаме мятного цвета в белый горошек.
Московский Комсомолец вчера в 05:36
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11