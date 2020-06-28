Экономика
REGNUMМинфин РФ планирует урезать финансирование нацпроектов
Больше всего пострадает нацпроект «Демография». Изначально финансирование на этот проект закладывалось на уровне 1,2 трлн рублей. Теперь расходы на него предполагается снизить на 150 млрд, что составляет 10% стоимости нацпроекта на 2021−2022 годы.
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с чего всё началось
Почти вся сумма относится к пересмотру планов по поддержке семей с детьми. Кроме «Демографии» достаточно существенные перераспределения запланированы в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.Известиявчера в 14:10
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Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Пользователей восхитил результат пройденного продюсером курса похудения. Сам Фадеев уточнил, что похудел на сто килограмм.
Московский Комсомолец вчера в 06:22
Происшествия
Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале
Инцидент с нападением на съемочную группу Ксении Собчак в Среднеуральском женском монастыре вызывает сожаление.
РБК вчера в 15:32
Общество
У россиян началась сокращенная рабочая неделя
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля.
РИА Новости вчера в 17:11
Путешествия
Перечислены самые популярные ошибки туристов при заселении в отель
Территория новостей 02:48
Политика
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости вчера в 18:20
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Порядка 76% россиян поддержали поправки в конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Происшествия
Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса
Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 08:48
Единоборства
Американец Порье победил Хукера и выиграл турнир UFC в Лас-Вегасе
Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье одержал победу над соотечественником Дэном Хукером в главном поединке турнира UFC Вегас 4.
Vprognoze.ru вчера в 02:26
Политика
Трамп высказался о причине исключения России из G8
По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму.
RT на русском вчера в 22:12
Общество
В МИД России рассказали про оставшихся после ЧМ-2018 иностранцах
Более двух тысяч иностранцев до сих пор не покинули Россию после чемпионата мира по футболу 2018 года.
Российская газета вчера в 19:30
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Коммерсантъ вчера в 18:04
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет
Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия". Автором фото стал житель польской деревни Ястрово.
Москва 24 вчера в 19:22
Происшествия
В Карачи боевики напали на Пакистанскую фондовую биржу
RT на русском 02:32
Армия и оружие
Пользователи соцсетей заметили протекающий самолет НАТО
Московский Комсомолец 02:44
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия вчера в 23:30
Технологии
Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне
Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Известия вчера в 21:15
Футбол
Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Невские Новости вчера в 07:46
Политика
В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук»
В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук».
Lenta.ru 27 июня в 06:22
Политика
СМИ Китая оценили российские «смертоносные машины» на параде Победы
Китайское издание заявило, что на параде Победы в Москве были продемонстрированы новые версии "смертоносных машин".
Газета.Ru 02:19
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Общество
«Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара»
Высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос".
РИА Новости 02:41
Финансы
В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам
По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%.
Коммерсантъ вчера в 22:13
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты
Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем аккаунте Facebook опубликовал видео испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360 МЦ «Нептун», которая была разработана в киевском конструкторском бюро «Луч».
Военное дело 27 июня в 06:27
Общество
В России предложили новые меры поддержки родителям детей-инвалидов
«Просим вас позволить родителям детей-инвалидов, получающим пособие по уходу за ребенком-инвалидом, иметь источники дохода, не превышающие один МРОТ (минимальный размер оплаты труда), при сохранении пособия», — сказано в тексте обращения.
Известия 00:05