Почти вся сумма относится к пересмотру планов по поддержке семей с детьми. Кроме «Демографии» достаточно существенные перераспределения запланированы в комплексном плане модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

с чего всё началось

Больше всего пострадает нацпроект «Демография». Изначально финансирование на этот проект закладывалось на уровне 1,2 трлн рублей. Теперь расходы на него предполагается снизить на 150 млрд, что составляет 10% стоимости нацпроекта на 2021−2022 годы.

Общество У россиян началась сокращенная рабочая неделя Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в связи с общероссийским голосованием по поправкам в Конституцию, которое пройдет в среду 1 июля. 953

Политика Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп. 306

Происшествия Суд вернул в прокуратуру дело о краже имущества Чубайса Одинцовский городской суд Подмосковья вернул в прокуратуру дело о краже имущества гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса на 70 млн рублей. 276

Политика Трамп высказался о причине исключения России из G8 По мнению президента США Дональда Трампа, американская сторона настояла на исключении России из G8 из-за того, что Москва переиграла во внешней политике экс-президента США Барака Обаму. 707

Политика Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1». 1K

Общество Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет Обнародованы лучшие снимки НЛО за 40 лет. Об этом сообщает газета "Известия". Автором фото стал житель польской деревни Ястрово. 9

Технологии Эксперт рассказал о пользе отключения геолокации на смартфоне Определение геолокации на смартфонах следует ограничивать или отключать, если человек обеспокоен сбором своих персональных данных, рассказал 29 июня эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко. 76

Политика В суде по делу MH17 представили доказательства запуска ракеты «Бук» В окружном суде Гааги по делу о крушении в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17 прокуратура представила запись телефонных переговоров, из которой следует, что с места происшествия производился запуск ракеты ЗРК «Бук». 710

Экономика Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60-62 руб. за один доллар. 186

Общество «Роскосмос» объяснил высокую стоимость ракеты «Ангара» Высокая стоимость ракеты "Ангара-А5" обусловлена ее сборкой в двух городах — Москве и Омске, а также штучным изготовлением, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы госкорпорации "Роскосмос". 487

Финансы В России банки снизили лимит овердрафта по дебетовым картам По статистике "Эквифакса", на 1 июня нынешнего года в РФ обращалось 903 тыс. карт с овердрафтом, а совокупный лимит по ним был на уровне 13,2 млрд руб. Напомним, на фоне пандемии доля проблемных микрозаймов в России превысила в апреле 40%. 22

Армия и оружие Опубликовано видео испытаний украинской противокорабельной ракеты Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в своем аккаунте Facebook опубликовал видео испытания украинской крылатой противокорабельной ракеты Р-360 комплекса ЖК-360 МЦ «Нептун», которая была разработана в киевском конструкторском бюро «Луч». 29