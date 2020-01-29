Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом в послании Федеральному собранию, потребуется 400-500 млрд рублей в год.

с чего всё началось

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей. Эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Космос Российские космические корабли смогут дозаправляться в космосе Перспективный российский многоразовый космический корабль «Корона» получит возможность дозаправки на орбите, заявил ведущий инженер-конструктор Государственного ракетного центра (ГРЦ) им. Макеева Александр Вавилин 29 января в кулуарах Академических чтений по космонавтике, сообщает Интерфакс.

Общество Корреспондент RT Arabic ранена в Сирии Корреспондент RT Arabic Вафа Шабруни получила серьёзное ранение в городе Мааррат ан-Нууман на юго-востоке сирийской провинции Идлиб.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о беременности Ольги Бузовой Только узнав о романе Ольги Бузовой и Давида Манукяна, фанаты телеведущей начали обсуждать возможную свадьбу и будущее новоиспеченной пары.

Хоккей Одноклубник Овечкина: Александр творит историю Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной США Том Уилсон прокомментировал снайперские достижения своего одноклубника, Александра Овечкина.

Политика Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.

Экономика Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016-2018 года, в которой заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.

Общество В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.

Происшествия Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань Самолет авиакомпании Juneyao Airlines, направлявшийся из японской Осаки в китайский Шанхай с 94 жителями провинции Хубэй, где произошла вспышка коронавируса, после вхождения в воздушное пространство Китая изменил маршрут и доставил туристов непосредственно в Ухань, а экипаж добровольно согласился быть изолированным на 14 дней.

Гаджеты Microsoft представит обновление Windows 7 Крупная IT-компания Microsoft анонсировала обновление операционной системы (ОС) Windows 7. Новая версия продукта будет доступна только VIP-клиентам, которые пользуются платным продлением поддержки, сообщил портал MSPowerUser.