Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей. Эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Допрасходы по финансированию мер из послания президента до 2024 года составят 4 трлн руб

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На меры из послания Путина нужно дополнительно 4,1 трлн рублей

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Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания Путина

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