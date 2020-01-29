Экономика
ИнтерфаксМинфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей. Эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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Армия и оружие
Хуситы заявили об атаке на объекты Saudi Aramco и саудовские аэропорты
По объектам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, а также двум аэропортам в городах Джизане и Абхе на юго-западе королевства нанесены удары.
Происшествия
В Новосибирске беременную женщину убили ножом в подъезде
Беременную женщину зарезали в подъезде одного из домов в Новосибирске, сообщает областной главк МВД.
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Кинолента выйдет в прокат 21 мая 2020 года. Ранее мы сообщали о том, что стало известно, когда покажут трейлер "Форсажа 9"
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Общество
Грета Тунберг зарегистрирует свое имя в качестве бренда
Тунберг подчеркнула, что движение "Пятницы во имя будущего" принадлежит любому, кто в нем участвует, и не должно использоваться в индивидуальных или коммерческих целях.
Культура
Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»
Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Армия и оружие
Армия Сирии нанесла точечные удары по позициям боевиков в Идлибе
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Общество
Россия сокращает железнодорожное сообщение с Китаем
Между Китаем и Россией с 31 января ограничивается железнодорожное сообщение - поезда будут ходить только из Москвы в Пекин и обратно.
Футбол
Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»
Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.
Политика
В России могут упростить приём в гражданство украинцев и белорусов
Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова сообщила, что разработаны законопроекты по упрощению процедуры приобретения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек
Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Общество
Стал известен вероятный источник коронавируса в Китае
Ученые из Китая установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Авто
Geely обновила минивэн Geely Jiaji на базе Volvo
В начале 2019-го стартовали продажи нового минивэна Geely Jiaji.
Космос
РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами
Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
Общество
Верховная рада намерена ввести на Украине налог на Facebook и Google
В случае принятия документа от владельцев социальной сети Facebook, поисковика Google, производителя программного обеспечения Microsoft и подобных им компаний потребуют уплаты налога на добавленную стоимость по ставке 20%.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Витязь», одержав пятую победу подряд
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги подольский "Витязь" дома потерпел поражение от казанского "Ак Барса" со счетом 2:4.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Культура
Макаревич заявил о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором рассказал, что министр культуры Ольга Любимова не поддержала его новый фильм о «Машине времени».
Футбол
«Спартак» отправился на сбор в Катар
"Спартак" отправился на второй тренировочный сбор для подготовки ко второй части сезона. Красно-белые вылетели из Шереметьева в Доху.
Общество
Google временно закрывает все офисы в Китае из-за угрозы коронавируса
Google временно закрывает все свои китайские офисы из-за вспышки коронавируса.
Шоу-бизнес
Пластический хирург рассказала об операциях Пугачевой
Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об операциях певицы Аллы Пугачевой.
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
Армия и оружие
На жилищные субсидии военным выделят более 100 млрд рублей
Государство уделяет большое внимание обеспечению социальной стабильности военнослужащих российской армии.
Происшествия
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль
Культура
Цифровая Людмила Гурченко станет ведущей нового телешоу
Создатели реалити-шоу «Битва престолов» используют образ актрисы Людмилы Гурченко, ушедшей из жизни в 2011 году, пишет издание «Собеседник».
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.