Экономика
ИнтерфаксМинфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей. Эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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с чего всё началось
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом в послании Федеральному собранию, потребуется 400-500 млрд рублей в год.ТАСС06:48
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В США, Австралии, Франции и еще ряде стран планируют вывезти соотечественников из регионов Китая, где зафиксирован коронавирус.
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Осужденный за тяжкое преступление совершил побег из здания суда в Новокузнецке после оглашения приговора, суд приговорил его к 15 годам заключения в колонии.
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Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского академика РАН
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Путин прокомментировал работу правительства Медведева
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил бывших членов правительства Дмитрия Медведева и отметил, что в целом было сделано много важных вещей.
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Корреспондент RT получила серьезное ранение в Идлибе
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