Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом в послании Федеральному собранию, потребуется 400-500 млрд рублей в год.

с чего всё началось

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей. Эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

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