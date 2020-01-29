Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПослание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 трлн руб. на период до 2024 года. Об этом вчера сообщил глава Минфина Антон Силуанов.
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Минэкономразвития обновило макропрогноз на 2020-2022 годы

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Минфин окажет поддержку регионам России для реализации послания

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На реализацию послания президента направят условно утвержденные в бюджете средства

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Послание обойдется бюджетам в 4 трлн рублей

Коммерсантъ29 января в 18:09
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 03:33, Ашберн
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В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
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Стала известна дата презентации в нашей стране китайского кроссовера Changan CS75 FL.
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Сроки начала поставок электрокроссовера Tesla Model Y производитель корректировал уже несколько раз.
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Вылетевший в Сочи самолет экстренно вернулся во Внуково

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Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 30 января в 17:00
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В феврале россиян ждут длинные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества, напомнила пресс-служба Роструда.
РИА Новости 02:13
Общество

В РФ вступили в силу новые правила увольнения

Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Польша настояла на праве получить репарации от России

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский заявил, что его страна имеет «безоговорочное» право получить репарации от России за ущерб от Второй мировой войны.
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Стало известно, когда может состояться реванш Хабиба с Макгрегором

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Синоптики предупредили о резком похолодании в центральной России

Похолодание придет в центральные области Европейской России уже в середине следующей недели, сообщила завлабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
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В школе один подросток молотком выбил глаз другому

Вести.Ru вчера в 08:45
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В Чувашии правительство ушло в отставку

Сегодня на первом заседании с кабинетом министров, временно исполняющий обязанности главы республики Чувашия Олег Николаев подписал указ об отставке правительства, сообщает ТАСС.
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Как пояснила пресс-секретарь горсовета Диана Ушакова, ветеранам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги.
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Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск записал музыкальный трек.
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В Новокузнецке осужденный совершил побег из суда

После оглашения приговора осужденный напал на сотрудника конвойной службы и, избив его, совершил побег из суда.
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В сети появились новые удалённые сцены из разных фильмов киновселенной Marvel

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Военный эксперт назвал коронавирус новым биооружием США

Военный эксперт, бывший член Комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин заявил, что коронавирус поражает людей по этническому принципу.
News.ru вчера в 17:01
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Минздрав России опубликовал список лекарств, которые могут помочь в борьбе с китайским коронавирусом.
Газета.Ru 30 января в 07:50
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Политика

Зеленский пригласил США поучаствовать в разработке шельфа Черного моря

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В Китае смертность от коронавируса среди заболевших достигла 2,5%

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На этой неделе Mitsubishi приступил к тестам обновленного кроссовера Mitsubishi Eclipse Cross.
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Помпео прибыл с визитом в Белоруссию

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл с рабочим визитом в Белоруссию, сообщает Белта.
Газета.Ru 02:51
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