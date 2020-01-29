Экономика
ИнтерфаксМинфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей. Эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 19:18, Ашберн
Общество
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах россиян
В настоящее время сотрудники МВД работают на созданием нового типа паспорта россиян, поэтому назвать сроки замены старых документов на новые – невозможно.
Шоу-бизнес
Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
Отец рэпера Децла, Александр Толмацкий, требует проведения теста на установление отцовства своего внука Тони.
Культура
В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.
Шоу-бизнес
Дочь и двухлетний сын Дмитрия Маликова поздравили его с 50-летием
С 50-летним юбилеем поздравить артиста успели его дочь Стефания и двухлетний сын Марк.
Гаджеты
Распродажа: Xiaomi предлагает флагманский смартфон предыдущего сезона с NFC и AMOLED-экраном за 15 тысяч рублей
Mi 8, напомним, базируется на мощном чипсете Qualcomm Snapdragon 845, а в списке его характеристик значатся стеклянный корпус, AMOLED-экран, чип NFC, камера с оптической стабилизацией.
Армия и оружие
Небензя назвал тревожной подготовку в Сирии провокаций с химоружием
Постпред России при ООН Василий Небензя попросил обратить внимание на сообщения СМИ о том, что террористы готовят в Сирии провокации и постановки с применением химического оружия.
Армия и оружие
Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии
Гаджеты
Google разрешит перепрошивать смартфоны по команде с сайта
Команда Google представила сервис Android Flash Tool, который позволит перепрошивать смартфоны по команде с сайта, то есть без необходимости предварительно искать и скачивать образ прошивки.
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Футбол
«Реал» разгромил «Сарагосу» и вышел в четвертьфинал Кубка Испании
В матче 1/8 финала Кубка Испании мадридский «Реал» одержал крупную победу над «Сарагосой».
Политика
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 162 человек
Число погибших от коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло до 162, сообщает местный Комитет здравоохранения.
Гаджеты
AMD обещает, что карта на Big Navi произведёт фурор в играх на 4K
Компания AMD вовсю готовится к анонсу Big Navi — нового GPU, который должен сравнять ставки в противостоянии «красных» и «зелёных».
Космос
Когда человечество сможет колонизировать другие планеты?
Что касается переселения, создания колоний на других планетах, если мы говорим про нашу Солнечную систему, здесь Марс считается наиболее пригодным для колонизации.
Шоу-бизнес
Пелагея и Телегин устроили вместе празднование дня рождения дочери
Певица Пелагея на время воссоединилась с мужем, хоккеистом Иваном Телегиным ради празднования дня рождения общей дочери Таисии.
Здоровье
Студентам из КНР в Приморье могут продлить каникулы до марта
Председатель штаба Татьяна Голикова предложила направить обращение российским вузам о том, чтобы продлить китайским студентам каникулы до первого марта.
Политика
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Футбол
Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом вице-президента клуба
Болельщики "Манчестер Юнайтед" атаковали дом вице-президента клуба Эда Вудворда.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Бруну Фернандеша
Полузащитник «Спортинга» Бруну Фернандеш станет игроком «Манчестер Юнайтед».
Экономика
Россияне взяли рекордное число автокредитов
Политика
Толстой обосновал воссоединение Крыма с Россией
На вопрос украинской журналистки, есть ли в мире страны, поддерживающие воссоединение Крыма с Россией в 2014 году.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль
Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила недалеко от побережья США остатки парохода под названием SS Cotopaxi (Котопахи), который в 1925 году таинственно исчез в Бермудском треугольнике.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.