Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей. Эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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Во что обойдутся бюджету предложения Путина о поддержке семей с детьми?

Аргументы и Фактывчера в 18:30

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На меры из послания Путина нужно дополнительно 4,1 трлн рублей

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Клиренс купе повысили на 60 мм, в свою очередь, кузов стал шире на 80 мм.
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С 1 февраля на старых телефонах перестанет работать WhatsApp

С 1 февраля мессенджер WhatsApp перестанет работать на на старых смартфонах. Об этом сообщается на странице поддержки WhatsApp.
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Отец отравил младенца снотворным в Подмосковье

Следователи в Московской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении своего четырехмесячного сына снотворным.
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Под Смоленском в районе поиска пропавшего подростка нашли тело

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
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Чемпион The International 2015 стал игроком OG

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По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
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Эрдоган обвинил Россию в невыполнении договоренностей по Сирии

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Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

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Протоиерея Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
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Новые электронные паспорта будут представлять собой карточку с чипом, на котором записана все необходимая информация, заявила руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова в интервью газете "Известия".
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Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде

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