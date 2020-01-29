Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей. Эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

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