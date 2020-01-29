Экономика
ИнтерфаксМинфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей. Эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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Энергетика
Крупнейшие газовые месторождения Украины выработаны на 80%
Пять крупнейших месторождений газа "Укргазодобычи" - дочерней компании "Нафтогаза Украины" - близки к полному истощению, говорится в сообщении на ее странице в Facebook.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Политика
Помилованная Путиным израильтянка улетит домой вместе с Нетаньяху
Мать осужденной за наркотики Яффа Иссахар выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за проявленное сочувствие и решение помиловать ее дочь.
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«Севилья» арендовала у «Милана» Сусо с правом выкупа
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Стало известно, как будет выглядеть СКК после реконструкции
«СКА-Арена» представила новый проект. Компания «СКА-Арена» подготовила концепт нового здания СКК «Петербургский».
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Политика
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Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Политика
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Авто
Названы цены на Subaru Forester 2020 для России
Компания Subaru назвала цены на новый кроссовер Forester 2020 модельного года для России.
Игры
Sony назвала игры, которые войдут в февральскую подборку PS Plus
Sony представила игры, которые пополнят библиотеку PS Plus в ноябре.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Авто
Составлен рейтинг самых ликвидных автомобилей в РФ в 2020 году
Самой ликвидной моделью после трех лет эксплуатации назван Hyundai Solaris, сохранивший 89,69% начальной стоимости.
Происшествия
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В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
Политика
Рухани прокомментировал «сделку века» Трампа
Президент Ирана Хасан Рухани высказался о предложенном его коллегой из Соединённых Штатов Дональдом Трампом плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.
Общество
Песков: в Кремле не принимают особых мер против коронавируса
Пресс-секретарь отметил, что график работы в Кремле очень напряженный.
Политика
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Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Происшествия
Адвокат сообщила о возобновлении дела в отношении врача Каабака
Адвокат Осинина заявила, что дело в отношении Каабака было возбуждено в 2015 году, а обвинение врачу предъявили в 2018-м.
Общество
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль
Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила недалеко от побережья США остатки парохода под названием SS Cotopaxi (Котопахи), который в 1925 году таинственно исчез в Бермудском треугольнике.
Интернет
Facebook следит за пользователями даже вне соцсети
Накануне в Facebook все же появилась опция «действия вне соцсети», которая летом прошлого года прошла тестирование на пользователях из Испании, Южной Кореи и Ирландии, и теперь каждый желающий может просмотреть и удалить собранные данные.
Технологии
Mail.ru Group открыла предзаказ на свою умную колонку
Корпорация Mail.ru Group 29 января откроет предзаказ на умную колонку «Капсула», устройство поступит на прилавки магазинов к концу первого квартала.
Футбол
Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram
Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Общество
Названы продукты, которые помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
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Дмитрий Маликов растрогал поклонников снимком 30-летней давности
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Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.