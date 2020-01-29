Экономика

ФАНФАНМинфин оценил расходы на реализацию объявленных Путиным социальных мер

Дополнительные расходы на озвученные президентом РФ Владимиром Путиным социальные меры составят 4,128 трлн рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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с чего всё началось

Допрасходы по финансированию мер из послания президента до 2024 года составят 4 трлн руб

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом в послании Федеральному собранию, потребуется 400-500 млрд рублей в год.
ТАСС06:48

Подробнее о событии

На меры из послания Путина нужно дополнительно 4,1 трлн рублей

Коммерсантъ07:37

Силуанов рассказал о дополнительных расходах на меры из послания Путина

Аргументы и Факты08:34

Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

РБК06:43

Допрасходы по финансированию мер из послания президента до 2024 года составят 4 трлн руб

ТАСС06:48

Минфин оценил расходы на объявленные Путиным социальные меры

RT на русском07:25

Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Интерфакс06:41

Поправки в бюджет для реализации послания президента представят до 11 февраля

Известия06:30
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Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
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Подброшенные журналисту Голунову наркотики похитили из вещдоков

29 января стало известно, что Следственный комитет России (СКР) заподозрил пятерых бывших сотрудников УВД по Западному округу Москвы в покупке наркотиков, которые затем были подброшены журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru 11:03
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Пластический хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой

Пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об «омоложении» Аллы Пугачевой.
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Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань

Самолет авиакомпании Juneyao Airlines вылетел в 19.55 по местному времени из аэропорта Осаки и должен был прибыть в Шанхай в 21.30, однако с учетом эпидемиологической ситуации и по просьбе туристов, авиакомпания получила разрешение у властей изменить маршрут в воздушном пространстве Китая.
РИА Новости 08:49
Политика

Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Происшествия

Американский военный самолет разбился в Ираке

Lenta.ru 09:47
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На Украине снизили цену на газ для промышленности

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины обвинил «Нафтогаз» в том, что, несмотря на обещания, цена на газ для населения так и не была снижена.
REGNUM 07:13
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Астрономы-любители открыли новый тип полярного сияния

Несколько лет назад группа, состоящая из любителей понаблюдать за космосом заметила эффектные светящиеся волны на небе.
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Всеволод Чаплин похоронен на Троекуровском кладбище

Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище. 51-летний Всеволод Чаплин умер 26 января у входа в храм.
Коммерсантъ 09:16
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру вчера в 01:39
Здоровье

В Екатеринбурге начнут раздавать маски

В Екатеринбурге начнут раздавать маски Врачи планируют бороться с распространением вирусов, поэтому будут раздавать маски.
Екатеринбург-ТВ 05:28
Здоровье

В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом

«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
ТВ-21 10:49
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Няня из костромского детсада назвала детей «маленькими мерзавцами»

В одном из детских садов Костромы няня назвала детей "маленькими мерзавцами".
Газета.Ru 10:49
Экономика

Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян

С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Krasnoyarskmedia.ru 27 января в 15:00
Шоу-бизнес

68-летний Олег Газманов продемонстрировал публике торс

Певец наслаждается отдыхом на Мальдивах. У бассейна Олег Газманов станцевал «Ламбаду», продемонстрировав отличную форму.
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Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
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В Красноярске мать повесила 3-летнего сына и свела счеты с жизнью

По предварительным данным, мать повесила сына и свела счеты с жизнью. Неладное почувствовал отец мальчика.
Вести.Ru 07:33
Наука

Биологические часы могут управлять коллагеном

Если у мышей отключали механизм, управляющий суточными ритмами, то нарушался синтез коллагена, разбор старых фибрилл и сборка новых.
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Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале

Культуромания 05:53
Энергетика

Бразилия отклонила предложение о вступлении в ОПЕК

В начале января министр энергетики Бразилии Бенту Альбукерке заявил о старте переговоров по вступлению страны в Организацию стран — экспортеров нефти.
Газета.Ru 09:05
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Рафаэль Надаль проиграл в четвертьфинале Australian Open

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Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
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Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
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«Спартак» интересуется нападающим сборной Буркина-Фасо

В поле зрения 22-кратных чемпионов страны угодил нападающий сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре.
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«Крылья Советов» подпишут экс-футболиста «Лиона»

Бывший защитник «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффан, скорее всего, продолжит карьеру в России.27-летний алжирец подпишет контракт с «Крыльями Советов».
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В Подмосковье отец отравил младенца снотворным

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Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции России термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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AMD ожидает, что ценовая конкуренция в этом году будет высокой

Генеральный директор AMD невозмутимо ответила, что стратегия компании всегда строится на предположении о конкурентной ценовой обстановке.
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Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
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