Экономика
ФАНМинфин оценил расходы на реализацию объявленных Путиным социальных мер
Дополнительные расходы на озвученные президентом РФ Владимиром Путиным социальные меры составят 4,128 трлн рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
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с чего всё началось
Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что на выполнение социальных и экономических мер, заявленных президентом в послании Федеральному собранию, потребуется 400-500 млрд рублей в год.ТАСС06:48
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Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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Пластический хирург Лейла Еприкян рассказала об «омоложении» Аллы Пугачевой.
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Летевший в Шанхай самолет изменил маршрут и полетел в Ухань
Самолет авиакомпании Juneyao Airlines вылетел в 19.55 по местному времени из аэропорта Осаки и должен был прибыть в Шанхай в 21.30, однако с учетом эпидемиологической ситуации и по просьбе туристов, авиакомпания получила разрешение у властей изменить маршрут в воздушном пространстве Китая.
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Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
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На Украине снизили цену на газ для промышленности
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С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Здоровье
В Екатеринбурге начнут раздавать маски
В Екатеринбурге начнут раздавать маски Врачи планируют бороться с распространением вирусов, поэтому будут раздавать маски.
Здоровье
В Финляндии подтвержден первый случай заражения коронавирусом
«Риск распространения вируса в Финляндии по-прежнему небольшой, поэтому не стоит паниковать», - заявил глава Ведомства здравоохранения и социального обеспечения Мика Салминен.
Происшествия
Няня из костромского детсада назвала детей «маленькими мерзавцами»
В одном из детских садов Костромы няня назвала детей "маленькими мерзавцами".
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Какие изменения с 1 февраля коснутся жизни всех россиян
С 1 февраля в силу вступает ряд законов, которые внесут изменения в жизнь многих россиян. Это касается в частности водителей грузовых авто.
Шоу-бизнес
68-летний Олег Газманов продемонстрировал публике торс
Певец наслаждается отдыхом на Мальдивах. У бассейна Олег Газманов станцевал «Ламбаду», продемонстрировав отличную форму.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
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В Красноярске мать повесила 3-летнего сына и свела счеты с жизнью
По предварительным данным, мать повесила сына и свела счеты с жизнью. Неладное почувствовал отец мальчика.
Наука
Биологические часы могут управлять коллагеном
Если у мышей отключали механизм, управляющий суточными ритмами, то нарушался синтез коллагена, разбор старых фибрилл и сборка новых.
Кино
Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале
Энергетика
Бразилия отклонила предложение о вступлении в ОПЕК
В начале января министр энергетики Бразилии Бенту Альбукерке заявил о старте переговоров по вступлению страны в Организацию стран — экспортеров нефти.
Теннис
Рафаэль Надаль проиграл в четвертьфинале Australian Open
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Футбол
«Спартак» интересуется нападающим сборной Буркина-Фасо
В поле зрения 22-кратных чемпионов страны угодил нападающий сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре.
Футбол
«Крылья Советов» подпишут экс-футболиста «Лиона»
Бывший защитник «Лиона» и «Ренна» Мехди Зеффан, скорее всего, продолжит карьеру в России.27-летний алжирец подпишет контракт с «Крыльями Советов».
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В Подмосковье отец отравил младенца снотворным
Политика
Песков прокомментировал идею ввести термин «Верховный правитель»
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Экономика
AMD ожидает, что ценовая конкуренция в этом году будет высокой
Генеральный директор AMD невозмутимо ответила, что стратегия компании всегда строится на предположении о конкурентной ценовой обстановке.
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Холанд может уйти из «Боруссии» за €75 млн
Политика
Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса
Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.