Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксМинфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей. Эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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Во что обойдутся бюджету предложения Путина о поддержке семей с детьми?

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Силуанов: меры соцподдержки из послания президента не повлияют на макростабильность

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Поправки в бюджет для реализации послания президента представят до 11 февраля

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Минфин назвал окончательный объем расходов на реализацию послания Путина

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Минфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина

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Силуанов: на соцподдержку россиян направят беспрецедентную сумму

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Силуанов назвал стоимость социальных мер из Послания президента

Российская газета06:37
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Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

Следователи установили подозреваемого в убийстве депутата заксобрания Ростовской области Андрея Алабушева и его супруги.
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Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Гитлера и Сталина

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил в эфире радио "Комсомольская правда" свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
РИА Новости 07:04
Общество

Космонавт Артемьев выразил надежду на встречу с инопланетянами

Российский космонавт Олег Артемьев заявил, что верит в неземной разум и надеется встретиться с инопланетянами.
REGNUM 06:53
Экономика

ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год

Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
РБК 05:46
Общество

Советник Зеленского выругался матом из-за цен на газ

По словам Новикова, несмотря на удешевление газа на бумаге, из-за уже подписанных договоров "Нафтогаза" цифры в платежках украинцев снижаться не будут, иначе ущерб понесет сама компания.
РИА Новости 06:37
Происшествия

Пятеро бывших сотрудников полиции задержаны по делу Ивана Голунова

Пятеро бывших сотрудников полиции УВД по Западному административному округу Москвы были задержаны по делу Ивана Голунова.
Газета.Ru 03:28
Политика

Путин потребовал минимизировать потери от распространения коронавируса

Российский президент Владимир Путин заявил, что необходимо сделать все для уменьшения человеческих потерь из-за нового коронавируса типа 2019-nCoV.
Газета.Ru 07:04
Здоровье

Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по масштабу эпидемии

В Китае вынуждены констатировать, что по количеству зараженных нынешний коронавирус уже превзошел показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в период 2002-2003 гг, сообщает РИА Новости.
Журналистская правда 02:03
Футбол

Агент Кокорина: Саша отправляется на сборы с «Зенитом-2»

РИА Новости 06:31
Музыка

Представитель России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.
Life.ru вчера в 14:38
Общество

Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян

Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Российская газета 07:06
Экономика

Банк «Открытие» может выйти на продажу уже осенью 2021 года

Банк "Открытие" (основной акционер кредитной организации - ЦБ РФ) может уже в сентябре-октябре 2021 года выйти на продажу.
ТАСС 06:07
Общество

Чешские программисты бесплатно создали сайт для местного Минтранса. Власти хотели потратить на него $17,5 млн

Чешское министерство транспорта заказало у местной компании сайт для продажи разрешений на проезд по скоростным автодорогам за $17,5 млн.
Телеканал RTVI 03:58
Политика

Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Интерфакс 05:26
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa 01:03
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Обновление до Android 10 разряжает аккумулятор смартфона Xiaomi Mi 9T

Обновление до оболочки MIUI 11 и мобильной платформы Android 10 стремительно разряжает аккумулятор китайского смартфона Xiaomi Mi 9T.
UfaTime.ru вчера в 15:25
Армия и оружие

Двое бойцов ВСУ были ранены в результате собственной оплошности

Укрофашисты пытались устроить провокации, открыв огонь по собственным позициям вблизи Лебединского и Березового, однако кара оказалась моментальной и в результате подрыва на своем же взрывном устройстве двое карателей получили серьезные ранения.
Новостной фронт вчера в 14:10
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Авто

Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото

Шпионские фотографии экстерьера и интерьера серийного автомобиля 2021 модельного года опубликовал портал Clien.net.
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Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов

По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Красная весна вчера в 12:39
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Общество

Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Газета.Ru 00:23
Общество

Обманутый россиянин перевел Путину 28 рублей

Lenta.ru 06:44
Политика

Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
ГЛАС.RU 05:12
Политика

Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии

Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
РИА Новости 01:00
Политика

Между вице-премьерами распределили обязанности

Глава правительства России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами.
Lenta.ru вчера в 17:54
Кино

Актеры из «Ведьмака» разобрали несколько сцен сериала

Генри Кавилл и Аня Чалотра, исполнившие роли Геральта и Йеннифэр, рассказали о процессе съемок сцен со своими героями в сериале «Ведьмак».
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Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале

Культуромания 05:53
Общество

Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления

Генеральная прокуратура РФ в среду выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.
РИА Новости 06:27
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Накопители Transcend MTE662T M.2 SSD передают данные со скоростью до 3400 Мбайт/с

3DNews 02:14
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