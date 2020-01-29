Экономика
ИнтерфаксМинфин РФ подтвердил оценку расходов на меры из послания Путина
Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента Владимира Путина к Федеральному Собранию до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей. Эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов.
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Во что обойдутся бюджету предложения Путина о поддержке семей с детьми?
Аргументы и Фактывчера в 18:30
Силуанов: меры соцподдержки из послания президента не повлияют на макростабильность
Будущее России. Национальные проекты06:37
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Космонавт Артемьев выразил надежду на встречу с инопланетянами
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Экономика
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По словам Новикова, несмотря на удешевление газа на бумаге, из-за уже подписанных договоров "Нафтогаза" цифры в платежках украинцев снижаться не будут, иначе ущерб понесет сама компания.
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Коронавирус превзошел атипичную пневмонию по масштабу эпидемии
В Китае вынуждены констатировать, что по количеству зараженных нынешний коронавирус уже превзошел показатели эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в период 2002-2003 гг, сообщает РИА Новости.
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Россия получила право выступить в первой половине полуфинала конкурса Евровидение-2020, который пройдёт 12–16 мая в концертном зале Ahoy в голландском Роттердаме.
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Глава Минкомсвязи объяснил инициативу о доступе к данным россиян
Изменения в процессе предоставления доступа к персональной информации россиян не предполагают появления дополнительных полномочий у правоохранительных органов, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.
Экономика
Банк «Открытие» может выйти на продажу уже осенью 2021 года
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Общество
Чешские программисты бесплатно создали сайт для местного Минтранса. Власти хотели потратить на него $17,5 млн
Чешское министерство транспорта заказало у местной компании сайт для продажи разрешений на проезд по скоростным автодорогам за $17,5 млн.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
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Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
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Обновление до Android 10 разряжает аккумулятор смартфона Xiaomi Mi 9T
Обновление до оболочки MIUI 11 и мобильной платформы Android 10 стремительно разряжает аккумулятор китайского смартфона Xiaomi Mi 9T.
Армия и оружие
Двое бойцов ВСУ были ранены в результате собственной оплошности
Укрофашисты пытались устроить провокации, открыв огонь по собственным позициям вблизи Лебединского и Березового, однако кара оказалась моментальной и в результате подрыва на своем же взрывном устройстве двое карателей получили серьезные ранения.
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Авто
Новый Kia Sorento полностью раскрыт на фото
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В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов
По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
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Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
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Обманутый россиянин перевел Путину 28 рублей
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Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
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Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
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Между вице-премьерами распределили обязанности
Глава правительства России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами.
Кино
Актеры из «Ведьмака» разобрали несколько сцен сериала
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Кино
Запрещенный фильм «Дау. Наташа» Хржановского вошел в конкурс Берлинале
Общество
Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления
Генеральная прокуратура РФ в среду выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.