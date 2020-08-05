Правительство предложило снизить объем дивидендов ВТБ за 2019 год

Банк ВТБ планировал направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 г. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2019 г. составила рекордные 201,2 млрд руб. Дивиденды акционерам должны были составить 100,6 млрд руб. Теперь компания сможет снизить сумму до 20,1 млрд руб. На фоне этой новости акции ВТБ в моменте снижались на 5%, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.