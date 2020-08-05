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Вестник Кавказа
Вестник Кавказа

Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года

В "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" Минфина есть предложение по сокращению финансирования госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Минфин предложил сократить расходы на здравоохранение и образование

Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования". Об этом говорится в "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".
ТАССвчера в 05:28
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ТАСС

Эксперты: большинство госпрограмм в России имеет резервы для сокращения

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Царьград

Сократить расходы на образование и медицину? Жители России ответили Минфину «предложением получше»

Царьградвчера в 13:16
URA.Ru

Минфин РФ намерен резко урезать траты на атомную промышленность

URA.Ruвчера в 00:28
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Минфин РФ усугубляет противостояние между Москвой и регионами – мнение

REGNUMвчера в 08:50
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Минфин предложил сократить финансирование атомной отрасли

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Lenta.ru

В России предложили сократить расходы на здравоохранение и образование

Lenta.ruвчера в 10:02
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Минфин предложил урезать средства на развитие атомной отрасли России

ПРАЙМвчера в 00:00
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Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца

Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUMвчера в 14:09
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Правительство предложило снизить объем дивидендов ВТБ за 2019 год

Банк ВТБ планировал направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 г. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2019 г. составила рекордные 201,2 млрд руб. Дивиденды акционерам должны были составить 100,6 млрд руб. Теперь компания сможет снизить сумму до 20,1 млрд руб. На фоне этой новости акции ВТБ в моменте снижались на 5%, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Ведомостивчера в 07:49
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Помпео объявил награду в $10 млн за данные о вмешивающихся в выборы

«Программа госдепартамента «Награда за справедливость» предлагает награду до $10 млн за установление или обнаружение злонамеренных лиц, которые вмешиваются в выборы в США, действуя по распоряжению иностранных правительств», — сообщил Помпео, отвечая на вопрос о возможной угрозы «вмешательства» в выборы со стороны России и других стран.
РБКвчера в 16:33
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