Экономика
Вестник КавказаМинфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года
В "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности" Минфина есть предложение по сокращению финансирования госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования".
Читать в источнике
Оценить275
с чего всё началось
Минфин РФ предложил сократить финансирование госпрограмм "Развитие здравоохранения" и "Развитие образования". Об этом говорится в "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".ТАСС05:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 20:50, Ашберн
Политика
Вашингтон намерен продлить запрет СБ ООН на поставки оружия в Иран
Напомним, ранее представитель Соединенных Штатов Америки в ООН Келли Крафт заявила, что Вашингтон ожидает от России и Китая использования права вето при голосовании по продлению запрета на поставки Ирану вооружений.
ИА Красная Весна 16:31
Происшествия
В ОНК заявили о захвате своего офиса в Москве
Неизвестные захватили офис Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в Крапивенском переулке в Москве, сообщил ответственный секретарь комиссии Алексей Мельников.
РИА Новости 16:38
Игры
Microsoft продолжит поддержку Xbox Live Gold
Microsoft не планирует прекращать поддержку Xbox Live Gold. Об этом представитель компании рассказал в комментарии для издания The Verge.
CyberSport.ru 14:37
Финансы
ФРС в панике: бюджетный дефицит США становится «неприличным»
Москва, 5 августа 2020, 16:46 — REGNUM Беспрецедентное падение экономики США во II квартале 2020 года вынудило власти Америки прибегнуть к беспрецедентным же мерам поддержки.
REGNUM 09:46
Политика
Украинский журналист заявил о планах Минска выдать задержанных россиян
Белоруссия готова экстрадировать на Украину задержанных россиян, заявил украинский журналист Дмитрий Гордон после интервью с белорусским президентом Александром Лукашенко.
Известия 20:07
Общество
В ОП предложили увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей
Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец предложила правительству поднять минимальную скидку для многодетных семей на оплату услуг ЖКХ до 50%.
РБК 01:55
Происшествия
Во Владимирской области военнослужащий случайно застрелил сослуживца
Автомат Калашникова brian.ch "5 августа при проведении плановых занятий по огневой подготовке на одном из полигонов во Владимирской области в ходе разряжения оружия военнослужащий нарушил требования безопасности и произвел непреднамеренный выстрел", — цитирует пресс-службу ЗВО РИА Новости.
REGNUM 14:09
Политика
Трамп вновь допустил, что взрыв в Бейруте был результатом атаки
Коммерсантъ 19:58
Экономика
Семья Керимова возглавила список богатейших россиян по версии Forbes
Семья Сулеймана Керимова впервые оказалась на первой строчке российского списка в рейтинге Forbes Real-Time.
RT на русском 08:12
Общество
Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В российской столице скончались еще 11 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru 16:10
Происшествия
В Москве задержали бывшего проректора МГУ Гришина
В Москве задержали бывшего проректора МГУ и экс-министра строительства Самарской области Алексея Гришина.
РИА Новости 09:53
Здоровье
Губернатор Бурков недоволен запретом на плановую медпомощь в Омске
В условиях пандемии коронавируса Роспотребнадзор в Омске запретил плановую медицинскую помощь еще весной.
КП - Омск 07:09
Футбол
«Милан» объявил о трансфере защитника «Лиона»
Итальянский клуб уже объявил о трансфере футболиста, контракт 20-летнего француза с новым клубом рассчитан на пять сезонов.
Евро-футбол.ру 17:43
Происшествия
В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
Семнадцать военных пострадали при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур в Хабаровске, проводится проверка, сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета России.
РИА Новости 20:31
Происшествия
Взорвавшуюся в Бейруте аммиачную селитру доставили туда из Батуми
Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
Интерфакс 13:14
Общество
Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму
Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM 17:00
Происшествия
Число жертв взрыва в Бейруте превысило 100
Число погибших в результате взрыва в порту ливанского Бейрута превысило 100 человек.
Lenta.ru 02:05
Гаджеты
Samsung представила новые смартфоны Galaxy Note 20 и Galaxy Z Fold 2
Samsung Electronics в режиме онлайн-презентации представила смартфоны Galaxy Note20 и Galaxy Note20 Ultra, планшеты Tab S7 и Tab S7+, часы Galaxy Watch3.
Ведомости 17:21
Общество
Россияне с детьми до 16 лет получат от ПФР 10 000 руб. после 5 августа
Как сообщает ToDay News Ufa, выплаты по 10 000 рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет получили не все семьи.
ToDay News Ufa 17:02
Политика
Зеленский сменил начальника главного управления разведки Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Кирилла Буданова начальником главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.
Коммерсантъ 17:59
Политика
Мишустин планирует посетить Дальний Восток
Премьер-министр России Михаил Мишустин планирует посетить Дальневосточный федеральный округ, сообщили в среду в пресс-службе правительства.
Вести.Ru 04:29
Финансы
Эксперт прокомментировал ситуацию с курсами валют
Инвестор Артём Богач прокомментировал ситуацию с курсами валют.
RT на русском 12:15
Общество
Хабаровчане снова провели шествие в поддержку Фургала
В среду вечером жители Хабаровска вышли на очередную несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала, сообщил корреспондент "Интерфакса".
Интерфакс 08:20
Общество
Авиационное управление США предложило оштрафовать Boeing на $1,25 млн
Федеральное авиационное управление (FAA) США предложило оштрафовать компанию Boeing на $1,25 млн из-за возможных нарушений на заводе в Южной Каролине, сообщает Reuters в четверг, 6 августа.
Известия 19:41
Происшествия
У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
ФАН 14:30
Кино
На новых концепт-артах «Аватара 2» показали краба-батискаф
Продюсер сиквелов «Аватара» Джон Ландау поделился парочкой эксклюзивных концепт-артов предстоящих продолжений.
Киноафиша России 08:14
Технологии
Huawei запустила собственный игровой сервис GameCenter
На этой неделе китайская компания Huawei объявила о запуске собственного игрового сервиса и платформы дистрибуции под названием GameCenter.
3DNews 09:06
Происшествия
На Урале задержали мэра Богдановича
В среду, 5 августа стало известно о задержании сотрудниками ФСБ в Свердловской области главы Богдановича Павла Мартьянова.
Kursk.com 13:43