Минфин России предложил еще раз рассмотреть возможность приватизации «Транснефти», РЖД, «Аэрофлота», «Россетей», «Русгидро». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Моисеева.

Политика Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.

Общество Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон» Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".

Общество Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».

Здоровье Названы симптомы развития рака печени Слишком быстрое насыщение в результате приема пищи может сигнализировать о развитии рака печени, рассказали специалисты центра Исследования рака Великобритании.

Экономика ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Шоу-бизнес Катрин Денев перенесла ишемический инсульт Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.

Шоу-бизнес Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.

Политика Германия собралась спасти «Северный поток-2» от Евросоюза Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.

Происшествия В Москве задержали участника убийства главы центра «Э» Ингушетии В Москве задержали возможного участника убийства начальника Центра противодействия экстремизму (центра «Э») Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.

Общество КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.

Футбол «Динамо» Загреб — «Шахтер»: букмекеры назвали фаворита матча По мнению букмекеров, фаворитом матча является «Динамо», шансы которого оцениваются коэффициентом 2,4. Поставить на успех «Шахтера» можно за 2,9. В процентах вероятности это 40% и 32%.

Политика Украинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что Украина сможет победить Россию, только если действующий глава государства Владимир Зеленский будет сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.

Здоровье Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.

Общество Госдума одобрила возрождение системы вытрезвителей Система вытрезвителей будет восстановлена в России. Государственная Дума приняла пакет законопроектов об этом в первом чтении.

Шоу-бизнес Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.

Общество На отдыхе в Турции пропал 25-летний гражданин России В турецком курортном городке Сиде пропал 25-летний гражданин России – уроженец Сыктывкара, который в последнее время жил в Германии.

Происшествия Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.

Политика Бывший глава МИД Украины рассказал о перепалке с Лавровым Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что в процессе переговоров в Минске у него произошла эмоциональная перепалка с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Шоу-бизнес Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.

Политика Украина ускорила ввод запрета на ввоз вагонов из России Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз железнодорожных вагонов из России, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года.