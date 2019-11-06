Экономика
InkazanМинфин РФ предложил приватизировать РЖД, «Аэрофлот» и «Транснефть»
Минфин России предложил еще раз рассмотреть возможность приватизации «Транснефти», РЖД, «Аэрофлота», «Россетей», «Русгидро». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заместителя главы ведомства Алексея Моисеева.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 12:26, Вашингтон
Политика
Зеленский шокирован работой танкового завода в Харькове
Украинский президент Владимир Зеленский был шокирован тем, что за 10 лет работы Харьковский завод транспортного машиностроения имени Вячеслава Малышева выпустил лишь один танк.
Газета.Ru 11:59
Общество
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Общество
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Здоровье
Названы симптомы развития рака печени
Слишком быстрое насыщение в результате приема пищи может сигнализировать о развитии рака печени, рассказали специалисты центра Исследования рака Великобритании.
РИА Новости 04:53
Экономика
ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных
ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 03:41
Шоу-бизнес
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Шоу-бизнес
Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной
Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Neva.Today 10:06
Политика
Германия собралась спасти «Северный поток-2» от Евросоюза
Немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает Bild.
Lenta.ru 07:22
Происшествия
В Москве задержали участника убийства главы центра «Э» Ингушетии
В Москве задержали возможного участника убийства начальника Центра противодействия экстремизму (центра «Э») Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
РБК 11:17
Шоу-бизнес
У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль
В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.
Bimru.ru 07:26
Общество
КС России запретил регионам произвольно запрещать публичные акции
Конституционный суд (КС) России обязал власти Республики Коми изменить региональные законы, ограничивающие права местных жителей на проведение публичных акций в центре Сыктывкара.
Известия 08:14
Происшествия
В Челябинской области забеременели три воспитанницы детского дома
Российская газета 06:27
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер»: букмекеры назвали фаворита матча
По мнению букмекеров, фаворитом матча является «Динамо», шансы которого оцениваются коэффициентом 2,4. Поставить на успех «Шахтера» можно за 2,9. В процентах вероятности это 40% и 32%.
Bookmaker-ratings.ru 06:23
Политика
Украинская националистка назвала условие победы Киева над Москвой
Националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой заявила, что Украина сможет победить Россию, только если действующий глава государства Владимир Зеленский будет сотрудничать со своим предшественником Петром Порошенко.
Известия 10:36
Наука
Ученые назвали ингредиенты пищи, вызывающие гипераппетит
РИА Новости вчера в 04:21
Здоровье
Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма
Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
Общество
Госдума одобрила возрождение системы вытрезвителей
Система вытрезвителей будет восстановлена в России. Государственная Дума приняла пакет законопроектов об этом в первом чтении.
Тагильский рабочий 01:50
Шоу-бизнес
Жена 70-летнего Ричарда Гира забеременела через 9 месяцев после родов
Разменявший седьмой десяток лет актёр Ричард Гир готовится в третий раз стать отцом.
Life.ru вчера в 06:48
Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Lenta.ru вчера в 22:43
Общество
На отдыхе в Турции пропал 25-летний гражданин России
В турецком курортном городке Сиде пропал 25-летний гражданин России – уроженец Сыктывкара, который в последнее время жил в Германии.
Вести.Ru 08:30
Происшествия
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Политика
Бывший глава МИД Украины рассказал о перепалке с Лавровым
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что в процессе переговоров в Минске у него произошла эмоциональная перепалка с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Lenta.ru 06:59
Шоу-бизнес
Наташа Королева потеряла ребенка после интимного скандала
Наташа Королева по праву считается одной из самых привлекательных певиц российского шоу-бизнеса.
Комсомольская правда 09:38
Политика
Украина ускорила ввод запрета на ввоз вагонов из России
Правительство Украины ускорило ввод запрета на ввоз железнодорожных вагонов из России, перенеся срок на 20 ноября 2019 года с 1 марта 2020 года.
Известия 11:27
Культура
Скончался актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Peterburg2.ru 04:42
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Автоновости дня вчера в 03:55
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Большой российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин предложил заменить "Википедию" новой Большой российской энциклопедией, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:47