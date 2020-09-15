В Черное море направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт»

«Пятнадцатого сентября 2020 года эсминец «Рузвельт» с управляемым ракетным оружием типа «Арли Берк» начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — говорится в сообщении.