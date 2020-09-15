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Ведомости
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Минфин предлагает распространить выплату по ипотеке и на покупку доли в жилом помещении, если семья становится собственником такого помещения.В источнике
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URA.Ru

В России хотят расширить программу ипотеки для многодетных

URA.Ru03:26
ТАСС

Минфин внес в правительство законопроект, уточняющий цели льготной ипотеки

ТАСС02:38
Народные новости

Госпрограмму ипотеки для многодетных могут расширить в России

Народные новости03:09
RT на русском

Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

RT на русском02:57
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Ведомости02:50
РИА Новости

Минфин предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

РИА Новости02:48
Телеканал 360°

Минфин облегчит получение льготной ипотеки для многодетных семей

Телеканал 360°03:22

Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко

Белоруссия для России является ближайшим союзником и братской страной, в Кремле рассчитывают, что так и будет в дальнейшем, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря об атмосфере встречи лидеров двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
Песков рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
РИА Новости05:34
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NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
4,3K

Каррера предложил АЕКу приобрести у «Спартака» Зелимхана Бакаева

По информации источника, кандидатуру 24-летнего Бакаева для усиления руководству афинского клуба предложил лично бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера, который сейчас возглавляет АЕК.
РИА Новости08:16

ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии

Европейский союз (ЕС) не считает нынешнее президентство белорусского лидера Александра Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы», заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Ведомости07:36
1,3K

Fesco намерена взыскать с ряда акционеров долги по выданным займам

Как ранее сообщало издание РБК, структуры транспортной группы Fesco в мае 2020 г. направили письмо своим крупнейшим акционерам Магомедову и американской инвесткомпании TPG Group с требованием вернуть кредиты в размере $1,046 млрд.
ТАСС08:12

В Черное море направляется эсминец американских ВМС «Рузвельт»

«Пятнадцатого сентября 2020 года эсминец «Рузвельт» с управляемым ракетным оружием типа «Арли Берк» начал переход в северном направлении в Черное море для проведения операций по обеспечению безопасности на море совместно с союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — говорится в сообщении.
REGNUM08:18
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В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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Экс-супруг Волочковой женится на телеведущей

Анастасия говорила, что экс-супруг должен ей миллионы рублей, а вместо того, чтобы вернуть долг и перестать враждовать, он все только обещает вернуть деньги, и при этом тратит их на свою новую избранницу, давая понять таким образом, что обманывает Волочкову.
RuNews24.ru06:56
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Будущий премьер Японии выступил за продолжение диалога о Курилах

Япония намерена продолжать диалог с Россией по вопросу принадлежности четырех южных островов Курильской гряды, заявил избранный председателем правящей Либерально-демократической партии Есихидэ Суга.
НТВвчера в 08:11
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