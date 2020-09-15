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Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

Минфин России внёс в правительство законопроект, расширяющий государственную программу софинансирования ипотеки для многодетных семей в размере 450 тыс. рублей.В источнике
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Российская газета

Выбираются за город

Российская газетавчера в 11:44
ТАСС

Эксперты: господдержка по ипотеке на частные дома востребована семьями в регионах

ТАССвчера в 11:21
РИА Новости

Минфин предложил расширить госпрограмму ипотеки для многодетных

РИА Новостивчера в 02:48
Телеканал 360°

Минфин облегчит получение льготной ипотеки для многодетных семей

Телеканал 360°вчера в 03:22
RT на русском

Госпрограмму софинансирования ипотеки для многодетных могут расширить

RT на русскомвчера в 02:57
Ведомости

Минфин предложил расширить программу ипотеки для многодетных

Ведомостивчера в 02:50
URA.Ru

В России хотят расширить программу ипотеки для многодетных

URA.Ruвчера в 03:26

РБК: Минфин предложил повысить акцизы на сигареты

Министерство финансов подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, предполагающих повышение в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 процентов по сравнению с текущими показателями, сообщает РБК со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ из ведомства.
РИА Новости19:22
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В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
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Россия задала ЕС девять вопросов об обвинениях в ситуации с Навальным

Постоянное представительство России при Евросоюзе задало депутатам Европарламента и институтам Евросоюза девять вопросов по обвинениям в адрес Москвы со стороны Запада в связи с инцидентом с Алексеем Навальным, указав на ключевые нестыковки в версии о его отравлении.
ТАССвчера в 14:09
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Роспотребнадзор усомнился в опасности переболевших COVID-19 жителей

Вирус, который выделяют люди после излечения от COVID-19, не является жизнеспособным и не сможет размножаться в другом организме, заявила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Ведомостивчера в 12:15

Украина ударит по Крыму из рогатки

Ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что «Нептуны» смогут уничтожить боевые корабли Военно-морского флота (ВМФ) России и Крымский мост, а командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексей Неижпапа — что смогут уничтожить все объекты инфраструктуры в Крыму и Севастополе.
Рамблервчера в 02:37

Мэр Екатеринбурга потребовал разобраться с очередями в поликлиниках

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский потребовал от начальника городского управления здравоохранения Дениса Демидова разобраться с огромными очередями в поликлиниках.
Екатеринбург Онлайнвчера в 11:15
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В Новой Зеландии произошло столкновение поезда и школьного автобуса

Веллингтон, 16 сентября 2020, 02:07 — REGNUM Не менее 40 человек получили травмы легкой и средней степени тяжести из-за столкновения школьного автобуса и поезда вблизи населенного пункта Банниторп на Северном острове Новой Зеландии, сообщает издание The New Zealand Herald.
REGNUM19:07

Госдума расширяет бизнес по патентам

Москва, 15 сентября 2020, 14:07 — REGNUM Законопроект, расширяющий виды предпринимательской деятельности по патенту, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября.
REGNUMвчера в 07:07
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