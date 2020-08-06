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Минфин РФ предложил сократить финансирование ФЦП Крыма и Севастополя

В российском Минфине хотят сократить бюджетные ассигнования, направляемые на реализацию федеральной целевой программы в Крыму и Севастополе, пишет «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 07:40
Подробнее о событии
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новостивчера в 07:40
Московский Комсомолец

После решения Минфина крымчане боятся, что останутся жить в бараках

Московский Комсомолецвчера в 14:32
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РБКвчера в 08:16
URA.Ru

Минфин РФ урежет расходы на ЯНАО

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Минфин РФ хочет сократить расходы на Крым

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Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ruвчера в 05:08
ПРАЙМ

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМвчера в 05:01

Путин назвал один из приоритетов внешней политики России

В апреле Путин заявил, что объединение усилий постсоветских республик — естественное дело, повышающее их конкурентоспособность и развитие такого сценария, по его словам, не хотят допустить западные партнеры.
Путин назвал один из приоритетов внешней политики России
Известия09:17
24

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами
Газета.Ru05:14
1,2K

Прокуратура начала проверку из-за разлива топлива на реке в Норильске

«Организована проверка в связи с проливом топливно-водяной смеси в природную среду, произошедшим в результате разгерметизации трубопровода ООО «Политехника» в районе устья реки Амбарной», — цитирует сообщение РИА Новости.
RT на русском09:38
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Советник Путина оценил прогноз Гейтса о «катастрофе хуже коронавируса»

Советник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что в словах Билла Гейтса о глобальном экологическом кризисе нет ничего нового, все оценки на уровне отдельных стран и международных организаций говорят о том, что уже сейчас нужно приложить максимум усилий для снижения негативного влияния на климат.
РИА Новости08:47
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Вирусолог рассказал о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал о противопоказаниях к применению вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском09:46
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Российские аборигены призвали Маска бойкотировать российскую компанию

Члены российского «Абориген-Форума», который защищает права коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, обратились к главе Tesla Илону Маску с призывом бойкотировать компанию «Норникель», отказавшись от покупки у нее никеля, меди и других продуктов.
Lenta.ru09:31

Игорь Кобзев зарегистрирован кандидатом в губернаторы Приангарья

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа избирательная комиссия единогласно зарегистрировала в качестве кандидата на выборах губернатора члена комиссии Госдумы по поддержке малого и среднего бизнеса Михаила Щапова (КПРФ).
REGNUM07:29
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Российские банки сообщают о росте интереса налоговой к счетам клиентов

Налоговые органы стали направлять больше запросов банкам о предоставлении данных о счетах клиентов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на обращение Ассоциации банков России (АБР) к руководителю Федеральной налоговой службы (ФНС).
Газета.Ru04:32
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Минобороны России впервые раскрыло условия применения ядерного оружия

Минобороны подчеркивает, что условия применения противником ядерного и иных видов оружия массового поражения, удары по критически важным объектам России, а также агрессия с применением обычных средств поражения не должны вызывать вопросов у экспертов.
Lenta.ru05:52
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