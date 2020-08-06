Минфин РФ предложил сократить финансирование Крыма и Севастополя
Смотрите также
На выборах в Белоруссии за четыре дня проголосовали 32% избирателей
В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала
Названы противопоказания к вакцине против коронавируса
Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 россиян в Белоруссии
NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна
Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом
На Украине рассказали, почему у Киева мало шансов вернуть Донбасс
Сотни жителей Уфы остались без электроэнергии из-за сильнейших ливней
Смертность в России в июне выросла на 18,6% в годовом выражении
Как «Ювентус» победил «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов
Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз
Назван единственный способ облегчить состояние больного коронавирусом
Алексей Панин оформил развод и получил вид на жительство в Испании
Гейтс предрек миру катастрофу в пять раз смертоноснее коронавируса
Российский мобильный госпиталь в Бейруте принял уже более 90 пациентов
В Москве выявили 691 новый случай заражения коронавирусом
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед на 1,9 млрд
Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года
В Хабаровске снизилось число участников акции в поддержку Фургала
Дегтярев отрицает, что разрешил чиновникам летать бизнес-классом
Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны
Назван единственный способ облегчить состояние больного коронавирусом
На выборах в Белоруссии за четыре дня проголосовали 32% избирателей
Смертность в России в июне выросла на 18,6% в годовом выражении
Талибы опровергли сообщения о сговоре с Россией против США
СК возбудил дело после публикации фото Гитлера в «Бессмертном полку»
Предсказавший победу пяти президентов США профессор сделал прогноз
Число погибших при жесткой посадке самолета в Индии увеличилось до 20
NYT узнала о судьбе перевозившего аммиачную селитру в Бейрут судна
«Зенит» обыграл «Локомотив» в матче за Суперкубок России
Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы
Как «Ювентус» победил «Лион», но вылетел из Лиги чемпионов
Уже в следующем году предполагается сократить государственную программу до 76,1 миллиарда - на 8,5 миллиарда рублей, а в 2022 году и вовсе «отрезать» 82,3 миллиарда, сократив расходы на 9,1 миллиарда рублей.В источнике
С чего всё началось
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новости6 августа в 07:40
Подробнее о событии
Минус Крым, Арктика, Кавказ и Дальний Восток: Минфин затягивает пояса. Но не себе
Царьград6 августа в 09:33