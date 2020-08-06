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КП - Крым
КП - Крым

Минфин РФ предложил сократить финансирование Крыма и Севастополя

Уже в следующем году предполагается сократить государственную программу до 76,1 миллиарда - на 8,5 миллиарда рублей, а в 2022 году и вовсе «отрезать» 82,3 миллиарда, сократив расходы на 9,1 миллиарда рублей.В источнике
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Царьград

Минфин занёс ножницы над Крымом: Силуанову посоветовали начать «резню» со своих миллионов

Царьград8 августа в 13:57
URA.Ru

Минфин РФ урежет расходы на ЯНАО

URA.Ru7 августа в 09:07
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ru6 августа в 05:08
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РБК6 августа в 08:16
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новости6 августа в 07:40
Deita.ru

Правительство решило сэкономить на Дальнем Востоке

Deita.ru7 августа в 05:34
ПРАЙМ

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМ6 августа в 05:01

Пресс-служба «Спартака» отреагировала на судейство в матче с «Сочи»

В московском «Спартаке» выразили недовольно работой главного судьи Василия Казарцева в матче первого тура РПЛ с «Сочи» (2:2). По мнению пресс-служба красно-белых, Казарцев в этой встрече поставил два необоснованных пенальти в ворота их команды.
ProstoProSportвчера в 16:20

Романцев о матче с «Сочи»: такие пенальти снятся тренерам и футболистам только в страшных снах

Прославленный тренер, бывший наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказал мнение о судействе матча «Сочи» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русскомвчера в 15:46

Российские авиакомпании 10 августа возобновят полеты на курорты Турции

Полеты российских и турецких авиаперевозчиков, которые доставят россиян в курортные турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью, возобновятся завтра, 10 августа, сообщает Росавиация.
Коммерсантъвчера в 11:59
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В Волгоградской области депутат из-за спора о земле задавил человека

Депутата сельской думы в Волгоградской области задержали за то, что из-за земельного спора он пытался задавить на поле работников агропредприятия и устроил стрельбу из карабина по сельхозтехнике, сообщила журналистам старший помощник руководителя управления СУСК по региону Наталия Рудник.
РИА Новостивчера в 05:24
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Льюис нокаутировал Олейника на UFC Vegas 6, Уайдман победил Ахмедова

Возглавило турнир противостояние двух тяжеловесов - россиянина Алексея Олейника (59-14-1) и американца Деррика Льюиса (24-7, БН: 1). Удав одержал две впечатляющие победы подряд над Морисом Грином и Фабрисио Вердумом, причем сумел действительно удивить именно в бою с бразильцем, после которого ему предложили встретиться с Льюисом.
Газета.Ruвчера в 03:59
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В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД

В Госдуму внесен законопроект о продлении режима ЕНВД Сторонники сохранения «приговоренного» властями к отмене единого налога на вмененный доход (ЕНВД) предприняли, вероятно, последнюю попытку его сохранения: группа сенаторов и депутатов Госдумы внесла вчера на рассмотрение палаты законопроект о продлении действия этого льготного режима для малого бизнеса еще на три года — до 1 января 2024-го.
Коммерсантъ7 августа в 18:46
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