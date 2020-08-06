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КП - Крым
КП - Крым

Минфин РФ предложил сократить финансирование Крыма и Севастополя

Уже в следующем году предполагается сократить государственную программу до 76,1 миллиарда - на 8,5 миллиарда рублей, а в 2022 году и вовсе «отрезать» 82,3 миллиарда, сократив расходы на 9,1 миллиарда рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 07:40
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Минфин РФ урежет расходы на ЯНАО

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Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok

Согласно указу, американским компаниям отводится 45 дней на прекращение любых контактов с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, в попытке "устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий".
Газета.Ru04:42
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В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
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В Киеве заявили, что поставлять воду в Крым уже нет технической возможности

Киев, 7 августа 2020, 16:48 — REGNUM В настоящий момент Украине уже технически невозможно поставлять днепровскую воду в Крым в промышленных масштабах, заявил 7 августа премьер-министр страны Денис Шмыгаль в интервью «Радио Свобода».
REGNUM09:48
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Газпром рассказал о выгоде «Силы Сибири» для китайских компаний

«Конкурентоспособная формула контракта с нефтяной привязкой и небольшое расстояние транспортировки (по сравнению с газом из Центральной Азии) делает поставки по «Силе Сибири» одним из наиболее конкурентоспособных источников газового импорта для всех целевых регионов: северо-восточного, северного (Пекин) и восточного (Шанхай)», – говорится в презентации.
Взгляд.ру13:47

Россиянам перечислили противопоказания к вакцине от коронавируса

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва", в каких случаях следует отказаться от прививки от коронавируса.
РИА Новости08:02
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Минфин РФ предлагает сократить расходы на здравоохранение до 2024 года

На два года предлагает сократить расходы и на образование, в 2021 году на 33,3 млрд рублей и в 2022 году на 30,7 млрд рублей, при этом спустя два года на образование предлагается потратить на 10,5 млрд больше планируемого ранее.
Вестник Кавказа5 августа в 05:38
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В бундестаге назвали дерзостью угрозы санкций США из-за Nord Stream 2

Глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст призвал власти Германии сформировать контрмеры против США после того, как в сенате пригрозили санкциями немецкому порту Мукран из-за «Северного потока-2».
РБК06:20
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