Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТК Звезда
ТК Звезда

Минфин предложил сократить расходы на финансирование Крыма

Ведомство намерено уменьшить объем бюджетных ассигнований госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя» в 2021-2022 годах. А именно, в следующем году срезать 8,5 миллиарда рублей - с 84,5 миллиардов до 76,1, а еще через год - на 9,1 миллиарда рулей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
РИА Новостивчера в 07:40
Подробнее о событии
URA.Ru

Минфин РФ урежет расходы на ЯНАО

URA.Ru09:07
Lenta.ru

Власти России захотели меньше тратить на Крым

Lenta.ruвчера в 05:08
РБК

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РБКвчера в 08:16
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

РИА Новостивчера в 07:40
РИА Новости Крым

Минфин РФ хочет сократить расходы на Крым

РИА Новости Крымвчера в 07:11
Московский Комсомолец

После решения Минфина крымчане боятся, что останутся жить в бараках

Московский Комсомолецвчера в 14:32
ПРАЙМ

Минфин предложил сократить расходы на Крым

ПРАЙМвчера в 05:01

Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok

Согласно указу, американским компаниям отводится 45 дней на прекращение любых контактов с китайской компанией ByteDance, владеющей TikTok, в попытке "устранить угрозу национальной безопасности в отношении информационных и коммуникационных технологий".
Трамп выпустил указ о запрете на совершение сделки с владельцем TikTok
Газета.Ru04:42
349

Росприроднадзор заявил о новом разливе нефтяной смеси в Норильске

При устранении последствий аварии на ТЭЦ-3 (принадлежит «дочке» «Норникеля» НТЭК) в Норильске произошел новый разлив нефтяной смеси, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.
РБК08:18
15

В Симферополе роддом №2 прекратил прием рожениц

По информации пресс-службы пресс-служба министерства здравоохранения республики, рожениц и беременных отправят в Симферопольский клинический родильный дом №1 и в родильное отделение районной клинической больницы.
Вести.Севастополь08:11
1

В Белоруссии отменили концерты звезд из России перед выборами

В преддверии президентских выборов в Белоруссии, которые должны пройти 9 августа, в стране отменили концерты с участием российских звезд, включая Леонида Агутина, Григория Лепса, Владимира Преснякова и других.
Газета.Ru05:14
1,2K

На Урале 8-10 августа ожидаются грозы с сильными порывами ветра

По данным регионального гидрометцентра, в ближайшие три дня прогнозируются переменная облачность, сильные дожди и понижение температуры до 23 градусов тепла днем, в субботу, 8 августа, ожидаются гроза и ветер с порывами до 14 м/c.
ТАСС08:17
7

Три человека погибли, четверо ранены в массовом ДТП под Воронежем

Воронеж, 7 августа 2020, 16:11 — REGNUM Три человека погибли в результате аварии с участием нескольких автомобилей в Рамонском районе Воронежской области днём 7 августа, сообщила ИА руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Наталья Куликова.
REGNUM09:11