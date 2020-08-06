Минфин РФ предложил сократить финансирование Крыма и Севастополя
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Уже в следующем году предполагается сократить государственную программу до 76,1 миллиарда - на 8,5 миллиарда рублей, а в 2022 году и вовсе «отрезать» 82,3 миллиарда, сократив расходы на 9,1 миллиарда рублей.В источнике
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После решения Минфина крымчане боятся, что останутся жить в бараках
Московский Комсомолец6 августа в 14:32