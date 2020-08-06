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КП - Крым
КП - Крым

Минфин РФ предложил сократить финансирование Крыма и Севастополя

Уже в следующем году предполагается сократить государственную программу до 76,1 миллиарда - на 8,5 миллиарда рублей, а в 2022 году и вовсе «отрезать» 82,3 миллиарда, сократив расходы на 9,1 миллиарда рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Минфин предложил сократить расходы на Крым

Как следует из документа "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам и непрограммным направлениям деятельности", в 2021 году эти расходы могут снизить на 8,5 миллиарда рублей — до 76,1 миллиарда, в 2022 году планируется сокращение на 9,1 миллиарда — до 82,3 миллиарда рублей.
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