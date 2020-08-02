Экономика
ПримечанияМинфин РФ предложил сократить расходы на оборону и госбезопасность
В России могут сократить финансирование госпрограммы по обеспечению обороноспособности страны. С соответствующим предложением выступило министерство финансов РФ, пишет «РИА Новости». Так, в ближайшие три года расходы на данную сферу могут быть уменьшены на 232 миллиарда рублей.
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Планы Минфина по "оборонке" возмутили народ: "А, может, Силуанову снизить зарплату?"
Царьград03 августа в 15:56
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Власти Кемеровской области приняли решение ввести ограничительные меры в пяти городах региона в связи с ростом числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
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В твиттере Савина появился анонс выпуска про «Спартак», Федуна и Газизова, но блогер заявил, что его взломали
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Применив математический инструмент под названием "петлевая квантовая космология", объединяющий в себе теорию относительности и квантовую механику, ученые Пенсильванского университета поняли: наша Вселенная появилась не в результате "взрыва", а скорее в результате "отскока".
МИА МИР вчера в 13:36
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В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов
Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
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Аммиачная селитра, ставшая вероятной причиной взрыва в Бейруте, была доставлена туда в 2013 году из порта Батуми на сухогрузе Rhosus, следовавшем под молдавским флагом, сообщили в Агентстве морского транспорта Грузии.
Интерфакс 13:14
Технологии
Huawei запустила собственный игровой сервис GameCenter
На этой неделе китайская компания Huawei объявила о запуске собственного игрового сервиса и платформы дистрибуции под названием GameCenter.
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Мишустин не заедет в крупные регионы Дальнего Востока
Владивосток, 6 августа 2020, 03:48 — REGNUM Глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки на Дальний Восток не приедет ни в Хабаровск, ни во Владивосток.
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В Москве ограблен коттедж предпринимателя Олега Тинькова
Российская газета 07:53
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Армения ограничила вещание российских каналов
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Lenta.ru 10:49
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил состояние отношений республики с Россией в своем предвыборном послании, опубликованном в государственной газете «Звезда» во вторник, 4 августа.
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WADA обеспокоено рекомендацией набсовета РУСАДА уволить Гануса
«WADA обеспокоено тем, что наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал учредителям РУСАДА (Олимпийский комитет России и Паралимпийский комитет России) рассмотреть вопрос об увольнении Юрия Гануса с должности»,— говорится в материале.
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У пляжа в Анталье нашли мертвым 20-летнего мужчину
Отдыхавшие в турецкой Анталье туристы обнаружили тело 20-летнего молодого человека.
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Еще 13 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В российской столице скончались еще 11 пациентов с COVID-19, сообщает московский оперштаб по борьбе с инфекцией.
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Китайский марсианский зонд впервые скорректировал орбиту
Китайский марсианский зонд "Тяньвэнь-1" (название переводится как "Вопросы к небу-1") совершил свою первую коррекцию орбиты.
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Экономика
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Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов назвал цель команды на следующий сезон, передает Sport24.
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Вирусолог предсказал сроки второй волны коронавируса в России
Вирусолог Анатолий Альтштейн предсказал возможные сроки начала второй волны эпидемии нового типа коронавируса COVID-19 в России.
Газета.Ru 14:42
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Второй самолет МЧС с российской помощью прибыл в Бейрут
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