В России могут сократить финансирование госпрограммы по обеспечению обороноспособности страны. С соответствующим предложением выступило министерство финансов РФ, пишет «РИА Новости». Так, в ближайшие три года расходы на данную сферу могут быть уменьшены на 232 миллиарда рублей.

Минфин РФ предложил сократить расходы на оборону и госбезопасность

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