Экономика
Красная веснаМинфин РФ предложил упростить получение статуса налогового резидента
Министр заявил, что международная практика признания налоговым резидентом в упрощенном порядке существует. Он предложил сократить срок нахождения в России, необходимый для признания налоговым резидентом, до 90 дней.
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Минфин отказался от идеи сократить срок пребывания в РФ для статуса налогового резидента
Интерфаксвчера в 12:23
Минфин оставит базовым сроком пребывания в РФ для статуса налогового резидента 183 дня
Говорит Москвавчера в 11:49
Автоматически обработано 7078 источников, обновлено в 06:26, Вашингтон
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